Ντόναλντ Τραμπ: Αμερικανική στρατιωτική προστασία στα πλοία στα Στενά του Ορμούζ για ελεύθερη ροή ενέργειας σε όλο τον κόσμο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social έκανε γνωστό πως θα υπάρξει στρατιωτική προστασία στα πλοία στα Στενά του Ορμούζ, σε μια προσπάθεια να παραμείνει αλώβητη η ροή ενέργειας σε όλο τον κόσμο.

Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χαρακτηριστικά πως το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει τα τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ ώστε να μην χτυπηθούν από το Ιράν.

Η ανάρτηση έχει ως εξής: «Με άμεση ισχύ, έδωσα εντολή στην Αμερικανική Εταιρεία Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (DFC) να παρέχει, σε πολύ λογική τιμή, ασφάλιση πολιτικού κινδύνου και εγγυήσεις για την οικονομική ασφάλεια όλων των θαλάσσιων εμπορικών συναλλαγών, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, που διέρχονται από τον Κόλπο.

Αυτό θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες. Εάν χρειαστεί, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα αρχίσει να συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ, το συντομότερο δυνατόν.

U.S. President Donald Trump:



Ό,τι και να συμβεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τον κόσμο. Η οικονομική και στρατιωτική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η μεγαλύτερη στη Γη. Θα ακολουθήσουν περισσότερες ενέργειες».