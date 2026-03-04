Διεθνή

Μπέσεντ: Ο παγκόσμιος δασμός 15% θα εφαρμοστεί μέσα στην εβδομάδα

Οι δασμολογικοί συντελεστές θα επιστρέψουν στα παλιά τους επίπεδα εντός πέντε μηνών
Σκοτ Μπέσεντ
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ REUTERS / Kylie Cooper

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα Τετάρτη (4.3.2026) ότι ο πρόσφατα ανακοινωμένος παγκόσμιος δασμός 15% του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα εφαρμοστεί αυτή την εβδομάδα.

Ο Σκοτ Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στο CNBC, προέβλεψε επίσης ότι οι δασμολογικοί συντελεστές των ΗΠΑ θα επιστρέψουν σύντομα στα επίπεδα που ίσχυαν πριν το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει τους πιο εκτεταμένους δασμούς του Τραμπ.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι οι δασμολογικοί συντελεστές θα επιστρέψουν στα παλιά τους επίπεδα εντός πέντε μηνών», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Να σημειωθεί ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε στις 20.2.2026 ότι κάποιοι από τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά ήταν παράνομοι, καταρρίπτοντας έναν από τους βασικούς άξονες της οικονομικής του πολιτικής. Ο Τραμπ χαρακτήρισε «βαθύτατα απογοητευτική» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και ότι «ντρέπεται» για λογαριασμό ορισμένων δικαστών, ισχυριζόμενος ότι το Δικαστήριο «επηρεάστηκε από ξένα συμφέροντα».

Λίγες ώρες μετά ήρθε η και η αντίδραση του Ρεπουμπλικάνου ανακοινώνοντας ότι υπέγραψε διάταγμα με το οποίο επιβάλλει νέο παγκόσμιο δασμό 10%, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 24.2.2026 για περίοδο 150 ημερών. Ο Τραμπ όμως δεν σταμάτησε εκεί αυξάνοντας στο 15% τον παγκόσμιο δασμό στα εισαγόμενα προϊόντα.

