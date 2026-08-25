Χρηματιστήρια: Σε νέα υψηλά 17 ετών το Euronext Athens, άνοδος και στην Ευρώπη

Aνοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στις πρώτες ώρες συναλλαγών της σημερινής συνεδρίασης του Euronext Athens, με την αγορά να κινείται σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 17 ετών.

Eιδικότερα, o Γενικός Δείκτης Τιμών του Euronext Athens ενισχύεται πάνω από τις 2.650 μονάδες, με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον για μετοχές τραπεζών και άλλων blue chips.

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Η αξία των συναλλαγών φτάνει στα 80 εκατ. ευρώ με το επενδυτικό ενδιαφέρον να κατευθύνεται επιλεκτικά σε εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο πάνω από 1%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης μόλις και μετά βίας ισορροπεί σε θετικό έδαφος.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank, της ΔΕΗ, της Elvalhalcor, της Viohlaco και της CrediaBank.

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Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ και της Motor Oil, όπου οι επενδυτές ρευστοποιούν κέρδη.

Ανοδικά κινούνται 59 μετοχές, 41 κινούνται πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές.

Άνοδος και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Εντωμεταξύ, ανοδικά κινούνται και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το πακέτο των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν ήταν ηπιότερο του αναμενομένου. Έτσι ερμηνεύουν οι αναλυτές την επιστροφή των αγοραστών σε μετοχές.

Ενδεικτικό είναι ότι στο γερμανικό χρηματιστήριο ο δείκτης DAX ενισχύεται σε ποσοστό πέριξ του 0,7% ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι κερδίζει γύρω στο 0,5% συγκριτικά με το χθεσινό κλείσιμο. Άνοδο καταγράφουν και τα χρηματιστήρια σε Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία κ.ο.κ..