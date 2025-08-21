Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με οριακή άνοδο 0,13% – Μεικτή η εικόνα για τις ευρωπαϊκές αγορές

Με περιορισμένες διακυμάνσεις κινούνται οι τιμές των μετοχών το σημερινό (21.8.25) άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιων μεταβολών στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.099,90 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,13%.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται στα 19,55 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,09%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+1,29%), της Alpha Bank (+0,59%) και της Τιτάν (+0,53%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,13%), της Aegean Airlines (-0,96%), της ΕΥΔΑΠ(-0,83%) και της Jumbo (-0,82%). Ανοδικά κινούνται 56 μετοχές, 34 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+15,38%) και Προοδευτική (+12,40%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Έλτον Χημικά (-2,88%) και Ακρίτας (-2,56%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Μικτή εικόνα στους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες

Με μεικτές τάσεις κινήθηκαν σήμερα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες στο άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις και τις προοπτικές της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατέγραψε μικρή άνοδο 0,07% ενώ ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,11% στις 24.304,85 μονάδες. Ισχυρότερη άνοδο σημείωσε ο ιταλικός FTSE MIB, με κέρδη 0,39%.

Στον αντίποδα, πτώση σημείωσε ο γαλλικός CAC 40, υποχωρώντας κατά 0,19%, απώλειες κατέγραψε και ο ισπανικός IBEX 35 με οριακή πτώση 0,03%. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινήθηκε επίσης ελαφρώς καθοδικά, χάνοντας 0,04%.