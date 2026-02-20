Χρηματιστήριο Αθηνών: Με οριακή πτώση 0,09% έκλεισαν οι μετοχές, στα 240,03 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια πτώση στις μετοχές έκλεισε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον δείκτη να κινείται πτωτικά καθ’ όλη την διάρκεια, κόντρα στην ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Jumbo, της Τιτάν και της ΔΕΗ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.273,73 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,09%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.259,38 μονάδες (-0,72%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό 0,66%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 7,22%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,03 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.326.059 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,10%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+2,20%), της Jumbo (+1,62%), της Τιτάν (+1,53%) και της ΔΕΗ (+1,42%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-4,23%), της Motor Oil (-2,78%), της Elvalhalcor (-1,72%), της Eurobank (-0,98%) και του ΟΤΕ (-0,88%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 11.583.990 και 9.768.402 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 43,03 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 38,52 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 51 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: YKNOT (+20,78%) Doppler (+4,52%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva (-8,77%) και Προοδευτική (-4,95%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,6600 +0,38%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,4600 αμετάβλητη

METLEN: 35,5600 +0,17%

OPTIMA: 9,6700 -0,31%

ΤΙΤΑΝ: 53,2000 +1,53%

ALPHA BANK: 3,7420 +0,59%

AEGEAN AIRLINES: 13,9800 +1,01%

VIOHALCO: 13,9600 +2,20%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,7200 -0,23%

ΔΑΑ: 11,3100 -0,53%

ΔΕΗ: 18,5200 +1,42%

COCA COLA HBC:54,3500 +0,65%

ΕΛΠΕ: 9,0500 -0,55%

ELVALHALCOR: 4,5700 -1,72%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,2950 -0,69%

ΕΥΔΑΠ: 8,0000 +1,27%

EUROBANK: 3,9410 -0,98%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9800 -0,29%

MOTOR OIL: 35,0000 -2,78%

JUMBO: 25,1000 +1,62%

ΟΛΠ: 38,1500 +0,13%

ΟΠΑΠ: 16,3000 +1,24%

ΟΤΕ: 16,8800 -0,88%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,0980 -1,00%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,5000 -4,23%