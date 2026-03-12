Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει τις απώλειες ο Γενικός Δείκτης – Στο κόκκινο και οι ευρωαγορές

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (12.3.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω πτωτικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της νέας ισχυρής ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Η αγορά υποχωρεί μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 3,84%. O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.158,91 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,12%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 19,85 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,48%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,04%), της Motor Oil (+0,37%) και της Coca Cola HBC (+0,10%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-2,50%), του ΟΤΕ (-2,23%), της Eurobank (-1,84%) και της Alpha Bank (-1,69%).

Ανοδικά κινούνται 11 μετοχές, 63 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Κλωστήρια Ναυπάκτου (+1,43%) και Unibios (+1,15%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Frigoglass (-4,76%) και Minerva (-2,83%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι ευρωπαϊκές μετοχές επέκτειναν τις απώλειές τους σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τους επενδυτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, μια εξέλιξη που επέτεινε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 υποχωρεί κατά 0,60% στις 599,18 μονάδες και οδεύει προς πτώση για έβδομη φορά σε 9 συνεδριάσεις αυτόν το μήνα. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πέφτει κατά 0,61%, ο γερμανικός DAX κατά 0,37% και ο γαλλικός CAC κατά 0,67%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 0,32% και ο ισπανικός IBEX 35 0,88%.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σκαρφάλωσαν και πάλι πίσω στα 100 δολάρια το βαρέλι ύστερα από επίθεση εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων με καύσιμα σε ιρακινά ύδατα, καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και αμερικανοϊσραηλινών δυνάμεων φαίνεται ακόμα να απέχει από την επίλυσή της.