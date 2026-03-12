Νέο άλμα στα 100 δολάρια σημειώνει το πετρέλαιο μετά τα χτυπήματα σε δεξαμενόπλοια στoν Περσικό Κόλπο

Νέα άνοδο στα 100 δολάρια σημειώνει το πρωί της Πέμπτης (12.3.2026) το πετρέλαιο Brent ενώ σε ράλι επιδίδονται οι τιμές και άλλων τύπων, καθώς η ανακοίνωση για την αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο συντονισμένης διεθνούς παρέμβασης για να αποφευχθεί παγκόσμια έλλειψη, δεν φάνηκε να αρκεί για να καθησυχάσει τους επενδυτές.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι (7.00 ώρα Ελλάδας) πριν υποχωρήσει προς τα 98 δολάρια. Περί τις 03:00 (ώρα Ελλάδας), η τιμή βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 7,2%, στα 98,60 δολάρια. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανική ποικιλία αναφοράς, σημείωνε άνοδο 6,5%, στα 92,96 δολάρια και η ανοδική πορεία συνεχίζεται.

Όσο για τους χρηματιστηριακούς δείκτες, στο Τόκιο ο Nikkei διευρύνει τις απώλειές του πάνω από 2% ενώ στη Σεούλ ο Kospi υποχωρεί επίσης σε ποσοστό κοντά στο 1%.

Υπενθυμίζεται ότι οι 32 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) ανακοίνωσαν χθες κοινή πρωτοβουλία για να διατεθούν στην αγορά 400 εκατομμύρια βαρέλια, τη «μεγαλύτερη» αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων μαύρου χρυσού στην ιστορία.

Οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν προοδευτικά 172 εκατομμύρια βαρέλια από την «ερχόμενη εβδομάδα», διαδικασία που θα διαρκέσει «περίπου 120 ημέρες», σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ.

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε πως θα αρχίσει να διαθέτει στην αγορά πετρέλαιο από τα στρατηγικά της αποθέματα από τη Δευτέρα, η Γερμανία ανέφερε πως σκοπεύει να πράξει το ίδιο χωρίς να διευκρινίσει πότε ακριβώς.

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει πλέον τη 13η ημέρα του, το Ιράν τονίζει πως είναι έτοιμο για μακρύ πόλεμο φθοράς.

Τη νευρικότητα στην αγορά πετρελαίου συντηρούν οι εχθροπραξίες στον Πορθμό του Ορμούζ απ’ όπου διέρχεται πάνω από το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που παραδίδεται δια θαλάσσης σε διεθνείς αγορές. Ενδεικτικό της κατάστασης κινδύνου είναι ότι μια επίθεση εναντίον δυο δεξαμενόπλοιων ανοικτά του Ιράκ στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έναν ναυτικό, ανακοίνωσαν οι αρχές στη Βαγδάτη. Η Τεχεράνη επίσης διεμήνυσε αυτή την εβδομάδα ότι δεν θα επιτρέψει «την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους εταίρους του μέχρι νεοτέρας».