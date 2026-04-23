Αποθεώνει τη στρατηγική Μητσοτάκη ιταλική εφημερίδα: «Η Ελλάδα παραδίδει μαθήματα δημοσιονομικής πολιτικής»

Σε άρθρο της, η ιταλική εφημερίδα Il Foglio, αναφέρεται με τα θερμότερα λόγια στην πορεία της ελληνικής οικονομίας αλλά και στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη (22/4/26).

«Τα δημοσιονομικά στοιχεία επέτρεψαν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώσει χθες μια δέσμη μέτρων στήριξης της οικονομίας, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να αμφισβητηθεί η δημοσιονομική ισορροπία», αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Il Foglio.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που έχει τίτλο «μαθήματα από την Αθήνα», η Ελλάδα «επέστρεψε σταδιακά στην κανονικότητα, στοχεύοντας σε πολιτικές δημοσιονομικής πειθαρχίας, με στόχο να ξανακερδίσει αξιοπιστία στις διεθνείς αγορές και να εξασφαλίσει οικονομική ανάπτυξη».

Όπως τονίζεται, η χώρα μας είναι μία από τις 5 της Ευρώπης με δημοσιονομικό πλεόνασμα ενώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια πετυχαίνει αποτελέσματα θετικότερα από τις προβλέψεις.

Η εφημερίδα της Ρώμης, υπενθυμίζει τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι «πρόκειται για αποτέλεσμα το οποίο οφείλεται σε μια προσεκτική δημοσιονομική πολιτική».