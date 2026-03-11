Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Εγκρίνει τη μεγαλύτερη αποδέσμευση αποθεμάτων – 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) και τα 32 κράτη μέλη του συμφώνησαν ομόφωνα σήμερα (11.03.2026) να διαθέσουν στην αγορά 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τους για να αντισταθμίσει την απώλεια εφοδιασμού λόγω του «πρακτικού κλεισίματος» των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές που εκτοξεύτηκαν μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Ο IEA πρότεινε σήμερα την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, τη μεγαλύτερη αποδέσμευση «μαύρου χρυσού» στην ιστορία του, όπως ανακοινώθηκε την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προήδρευε σε σύσκεψη των ηγετών της G7 που θα συζητούσαν το θέμα.

Το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε μια σύντομη πτώση μετά την επιβεβαίωση της IEA, προτού σταθεροποιηθεί γύρω στα 91 δολάρια το βαρέλι.

Η προτεινόμενη αποδέσμευση υπερβαίνει κατά πολύ τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που είχαν ρίξει στην αγορά οι χώρες μέλη του IEA, σε δύο φάσεις, το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Η υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Κατερίνα Ράιχε είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών, σημειώνοντας ότι η χώρα της θα συμμετάσχει στη διαδικασία, ενώ ΗΠΑ και Ιαπωνία θα είναι οι χώρες με τη μεγαλύτερη συνεισφορά.

Ο υπουργός Ενέργειας της Βρετανίας είπε ότι η χώρα του θα συμβάλει με 13,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

«Η πίεση προήλθε κυρίως από την κυβέρνηση των ΗΠΑ που θέλει αυτήν την αποδέσμευση», είπε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA Φατίχ Μπιρόλ είπε ότι η αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων θα γίνει με βάση το χρονοδιάγραμμα που αρμόζει στις συνθήκες κάθε χώρας ξεχωριστά. Ο Οργανισμός θα παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση, εν ευθέτω χρόνο, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο IEA θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις αγορές πετρελαίου και αερίου.

Την απόφαση του IEA χαιρέτισε ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν, λέγοντας ότι η Επιτροπή συνεχίζει να συντονίζει τις ενέργειές των χωρών μελών της, σε συνεργασία με τον Οργανισμό.