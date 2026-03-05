ΔΝΤ: Αναμένονται νέα σοκ, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα δοκιμάσει την παγκόσμια οικονομία

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα δοκιμάσει την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας και προειδοποίησε ότι θα συνεχίσουν να έρχονται «νέα σοκ σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη».

Υπογραμμίζοντας την ανησυχία του ΔΝΤ για τις απώλειες ζωών από την κρίση στη Μέση Ανατολή, η Γκεοργκίεβα προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές ενέργειας, το κλίμα στην αγοράς, την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό «θέτοντας νέα βάρη στους ώμους των υπευθύνων χάραξης πολιτικής παντού».

«Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο με πιο συχνά, πιο απροσδόκητα σοκ», ανέφερε μεταξύ άλλων στο Συνέδριο «Η Ασία το 2050» στην Μπανγκόκ, για να προσθέσει ότι «τις περισσότερες φορές, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι ακριβώς θα είναι. Αλλά πάντα, μπορούμε να προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτές (τις προκλήσεις)».

Τα αντίποινα του Ιράν στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ έχουν ήδη διαταράξει τα ταξίδια, τον τουρισμό και τη ροή πετρελαίου μέσω του Πορθμού του Ορμούζ.

Οι αγορές παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η κ. Γκεοργκίεβα. «Όσο πιο γρήγορα τερματιστεί αυτή η καταστροφή τόσο καλύτερα θα είναι για όλο τον κόσμο», πρόσθεσε, αναφερόμενη σε περίοδο όπου τα πράγματα θα είναι ρευστά, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε δυνητικά να είναι παρατεταμένη.

Αυτές οι εξελίξεις έρχονται να προστεθούν στην αναταραχή στους δασμούς, για την οποία η κ. Γκεοργκίεβα προειδοποίησε τον Φεβρουάριο ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει μια κατά τα άλλα «ακμάζουσα» οικονομία των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το ΔΝΤ μόλις τον Ιανουάριο αναθεώρησε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη ελαφρώς υψηλότερο σε 3,3% για το 2026 και 3,2% για το 2027. Πλέον παρακολουθεί στενά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και θα ενσωματώσει τα ευρήματά του στις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές που θα δημοσιευτούν τον Απρίλιο, δήλωσε η κ. Γκεοργκίεβα.