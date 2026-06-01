Ιταλία: Το πανάκριβο πείραμα του Superbonus την οδηγεί σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό

Το 2020, μέσα στην πανδημία και στη βαθιά ύφεση που προκάλεσε το lockdown της Πανδημίας, η Ιταλία επέλεξε μια από τις πιο επιθετικές πολιτικές κρατικής στήριξης στην Ευρώπη, με το «Superbonus 110%». Το μέτρο, που σχεδιάστηκε επί κυβέρνησης Τζουζέπε Κόντε, έδινε στους πολίτες τη δυνατότητα να ανακαινίσουν κατοικίες με κρατική επιδότηση που έφθανε ακόμη και το 110% της δαπάνης, κυρίως για ενεργειακή αναβάθμιση και αντισεισμικές παρεμβάσεις.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε τότε στην Ιταλία ως ένα «σοκ επενδύσεων» που θα επανεκκινούσε την οικονομία, θα έδινε ώθηση στην οικοδομή και θα βελτίωνε την ενεργειακή αποδοτικότητα του ιταλικού κτιριακού αποθέματος. Για ένα διάστημα, πράγματι, η οικοδομική δραστηριότητα εκτοξεύθηκε και πολλές κατοικίες ανακαινίστηκαν, ενώ η κυβέρνηση υποστήριζε ότι το μέτρο δημιουργούσε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα, το ίδιο πρόγραμμα εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους δημοσιονομικούς πονοκεφάλους της Ιταλίας και σε μείζον πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση της Τζιόρτζια Μελόνι.

Το τεράστιο κόστος

Η βασική κριτική προς το Superbonus αφορά το δημοσιονομικό του αποτύπωμα. Η Ιταλία, που έχει το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη μετά την Ελλάδα, επιβάρυνε δραματικά τα δημόσια οικονομικά της μέσω ενός συστήματος φορολογικών πιστώσεων που τελικά κόστισε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις και στοιχεία της ιταλικής κυβέρνησης, το συνολικό κόστος του προγράμματος έχει ξεπεράσει τα 200 δισ. ευρώ, δημιουργώντας μόνιμη πίεση στο έλλειμμα και στο δημόσιο χρέος της χώρας.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο λογιστικό αλλά και διαρθρωτικό. Όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του Bloomberg, το Superbonus λειτούργησε μέσω μεταβιβάσιμων φορολογικών πιστώσεων, δηλαδή οι πολίτες μπορούσαν να μεταφέρουν τις απαιτήσεις τους σε τράπεζες και εταιρείες, οι οποίες στη συνέχεια συμψήφιζαν τους φόρους τους με το κράτος. Αυτό δημιούργησε μια τεράστια «κρυφή» μελλοντική υποχρέωση για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η κυβέρνηση Μελόνι υποστηρίζει ότι οι συνέπειες του μέτρου συνεχίζουν να εμφανίζονται ακόμη και χρόνια μετά την εφαρμογή του. Τον Απρίλιο του 2026, η πρωθυπουργός δήλωσε δημόσια ότι είναι «εξοργισμένη» επειδή το Superbonus εμπόδισε την Ιταλία να μειώσει το έλλειμμά της κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ, κάτι που θα επέτρεπε στη χώρα να βγει από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ιταλίας, το ιταλικό έλλειμμα για το 2025 διαμορφώθηκε στο 3,1% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι χωρίς τις «ουρές» δαπανών του Superbonus, η χώρα θα είχε πετύχει τον στόχο του 3%.

Η «φούσκα» της οικοδομής και οι στρεβλώσεις

Η γενναιόδωρη επιδότηση δημιούργησε και σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά. Σε πολλές περιοχές της Ιταλίας οι τιμές οικοδομικών υλικών και υπηρεσιών αυξήθηκαν απότομα, καθώς οι εργολάβοι γνώριζαν ότι το κόστος καλυπτόταν ουσιαστικά από το κράτος. Οικονομολόγοι μιλούν για τεχνητή «φούσκα» στην οικοδομή, με έντονα πληθωριστικά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το σύστημα κατηγορήθηκε για εκτεταμένες απάτες, καθώς οι φορολογικές πιστώσεις μεταπωλούνταν πολλαπλές φορές, ενώ οι αρχές εντόπισαν περιπτώσεις εικονικών έργων και πλασματικών τιμολογήσεων. Η ίδια η πολυπλοκότητα του μηχανισμού θεωρήθηκε από πολλούς ειδικούς ως βασική αιτία αδυναμίας ελέγχου.

Η κατάσταση έγινε τόσο προβληματική ώστε η κυβέρνηση αναγκάστηκε σταδιακά να περιορίσει τη δυνατότητα μεταβίβασης φορολογικών πιστώσεων και να αυστηροποιήσει το πλαίσιο. Όμως τότε εμφανίστηκε νέο πρόβλημα: πολλές επιχειρήσεις έμειναν με «παγωμένες» πιστώσεις που δεν μπορούσαν πλέον να πουλήσουν στις τράπεζες, οδηγώντας αρκετές κατασκευαστικές εταιρείες σε κρίση ρευστότητας.

Η πολιτική σύγκρουση

Η Μελόνι χρησιμοποιεί πλέον το Superbonus ως σύμβολο της «ανεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής» των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η ίδια κατηγορεί ανοιχτά την κυβέρνηση Κόντε ότι φόρτωσε την Ιταλία με τεράστιες μελλοντικές υποχρεώσεις, στερώντας σήμερα πόρους από την υγεία, την παιδεία και τις κοινωνικές δαπάνες.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση απαντά ότι και η κυβέρνηση Μελόνι συνέχισε επί μακρόν την εφαρμογή του μέτρου, ενώ οικονομολόγοι σημειώνουν ότι το πρόγραμμα συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάκαμψη της ιταλικής οικονομίας μετά την πανδημία. Η οικοδομή αποτέλεσε βασικό μοχλό ανάπτυξης την περίοδο 2021-2023, σε μια στιγμή που η Ευρώπη προσπαθούσε να αποφύγει παρατεταμένη ύφεση.

Για τους υποστηρικτές του μέτρου και βουλευτές της αντιπολίτευσης το Superbonus «ήταν μια επιθετική αλλά αναγκαία κεϊνσιανή παρέμβαση σε περίοδο κρίσης». Για τους επικριτές του, ήταν ένα ανεξέλεγκτο πρόγραμμα επιδοτήσεων που μετέφερε τεράστιο κόστος στις επόμενες γενιές.

Το ευρωπαϊκό μήνυμα

Η υπόθεση του Superbonus έχει πλέον ευρωπαϊκή σημασία. Η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δημόσιο χρέος που κινείται κοντά στο 140% του ΑΕΠ, ενώ οι Βρυξέλλες επαναφέρουν αυστηρότερους δημοσιονομικούς κανόνες μετά την περίοδο χαλάρωσης της πανδημίας.

Οι αγορές μέχρι στιγμής δείχνουν σχετική εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Μελόνι, κυρίως επειδή έχει ακολουθήσει πιο πειθαρχημένη δημοσιονομική γραμμή σε σχέση με το παρελθόν. Όμως η «κληρονομιά» του Superbonus συνεχίζει να βαραίνει τα ιταλικά ομόλογα και να περιορίζει τα περιθώρια οικονομικής πολιτικής.

Το δίδαγμα για την Ευρώπη είναι ότι τα έκτακτα μέτρα στήριξης μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε μακροχρόνιο δημοσιονομικό κίνδυνο όταν δεν υπάρχουν σαφή όρια κόστους και αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου. Η Ιταλία προσπάθησε να συνδυάσει πράσινη μετάβαση, κοινωνική πολιτική και οικονομική τόνωση μέσα από ένα υπερ-γενναιόδωρο σύστημα κινήτρων. Το αποτέλεσμα ήταν μια βραχυπρόθεσμη έκρηξη ανάπτυξης, αλλά και ένας λογαριασμός που εξακολουθεί να πληρώνεται χρόνια αργότερα.