Γερμανία: Η ξηρασία στον Ρήνο απειλεί τη βιομηχανία και φρενάρει την οικονομική ανάκαμψη

Η χαμηλή στάθμη του Ρήνου προκαλεί νέα προβλήματα στην γερμανική οικονομία, καθώς δυσχεραίνει τις μεταφορές πρώτων υλών προς τη βαριά βιομηχανία, σε μια περίοδο που η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης προσπαθεί να επιστρέψει σε αναπτυξιακή τροχιά.

Η παρατεταμένη ανομβρία φαίνεται να έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της στάθμης του ποταμού, αναγκάζοντας τα φορτηγά πλοία να μεταφέρουν μικρότερα φορτία. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει το κόστος μεταφοράς και δημιουργεί νέες πιέσεις στις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τον Ρήνο για τον εφοδιασμό τους.

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Πίεση σε βιομηχανικούς κολοσσούς

Ανάμεσα στις εταιρείες που επηρεάζονται βρίσκονται η Thyssenkrupp και η BASF, οι οποίες χρησιμοποιούν τον ποταμό για τη μεταφορά πρώτων υλών, όπως άνθρακας, αργό πετρέλαιο και χημικά προϊόντα.

Η Thyssenkrupp ανακοίνωσε σύμφωνα με το Bloomberg ότι το εργοστάσιό της στο Ντούισμπουργκ αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία της ιδιόκτητης υπηρεσίας μεταφοράς με φορτηγίδες, επιλέγοντας εξωτερικούς μεταφορείς που μπορούν να κινηθούν με τα σημερινά επίπεδα νερού.

Από την πλευρά της, η BASF αύξησε τον αριθμό των πλοίων που χρησιμοποιεί για τις μεταφορές της, καθώς τα διαθέσιμα σκάφη ταξιδεύουν πλέον με μειωμένη χωρητικότητα, προκειμένου να μπορούν να πλεύσουν με ασφάλεια.

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Κίνδυνος για τη μεταποίηση και το ΑΕΠ

Εκτιμήσεις του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων αναφέρουν ότι μια παρατεταμένη περίοδος χαμηλής στάθμης του Ρήνου θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω τη βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας, σε μια συγκυρία όπου η μεταποίηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης των τελευταίων ετών.

Αν και πολλές επιχειρήσεις εμφανίζονται καλύτερα προετοιμασμένες σε σχέση με προηγούμενες αντίστοιχες κρίσεις, το πρόβλημα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας.

Η κυβέρνηση του Βερολίνου επιχειρεί να στηρίξει την ανάπτυξη μέσω μεταρρυθμίσεων και αυξημένων επενδύσεων σε υποδομές και άμυνα. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι επιπτώσεις των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή οδήγησαν ήδη σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για την ανάπτυξη του 2026, η οποία πλέον εκτιμάται στο 0,5%.

Το προηγούμενο του 2018 και οι νέες προκλήσεις

Δεν είναι η πρώτη φορά που η χαμηλή στάθμη του Ρήνου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη γερμανική οικονομία. Το 2018, η χώρα αντιμετώπισε παρόμοια κρίση που στοίχισε στην οικονομία 0,4% του ΑΕΠ, ενώ αντίστοιχες διαταραχές καταγράφηκαν και το 2022.

Φέτος η κατάσταση είναι ακόμη πιο σύνθετη, καθώς δεν υπάρχουν εύκολες εναλλακτικές για τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου. Μία από τις βασικές εμπορευματικές γραμμές κατά μήκος του Ρήνου παραμένει εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών, περιορίζοντας τις επιλογές των επιχειρήσεων.

Όπως επισημαίνει ο οικονομολόγος της Deutsche Bank, Marc Schattenberg στο Bloomberg, τυχόν νέες καθυστερήσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού, σε συνδυασμό με το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ακόμη ένα εμπόδιο για τη σταθεροποίηση της γερμανικής μεταποίησης. Ωστόσο, εκτιμά ότι είναι ακόμη νωρίς για να υπολογιστεί με ακρίβεια η επίδραση στο ΑΕΠ, εκτός εάν οι διαταραχές στις μεταφορές αποκτήσουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση.