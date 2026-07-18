Με το σταγονόμετρο η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την κλιμάκωση του πολέμου

Η κίνηση εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει και πάλι, εν μέσω ανταλλαγών πυρών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Παρασκευή (17.7.2026).

Είναι ενδεικτικό ότι μόλις οκτώ πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια οδό από τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη (17.7.2026), αριθμός που είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων τριών εβδομάδων, σημείωσε η εξειδικευμένη εταιρεία παρακολούθησης της εμπορικής ναυσιπλοΐας Kpler. Την Τετάρτη, έγιναν 15 διελεύσεις, όπως δείχνουν τα στοιχεία.

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Προτού ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, πριν από δύο εβδομάδες, ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε 48. Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, κατά μέσον όρο πάνω από 100 πλοία πέρναγαν από το στενό κάθε μέρα.

Οι σφοδρές συγκρούσεις των τελευταίων ημερών έχουν επηρεάσει τη ροή φορτίων από τα Στενά του Ορμούζ αναζωπυρώνοντας τους φόβους για διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.