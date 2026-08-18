Γερμανία: Σε υψηλό 15ετίας το κόστος δανεισμού – Πιέσεις από χρέος και πληθωρισμό

Σε υψηλό 15 ετών εκτοξεύθηκε το κόστος δανεισμού για τη Γερμανία σε νέα έκδοση για ομόλογα μεγάλης διάρκειας, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την αύξηση του δημόσιου χρέους και τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Ο γερμανικός οργανισμός διαχείρισης χρέους άντλησε 4 δισ. ευρώ για να εκδώσει ομόλογα με ημερομηνία λήξης τον Αύγουστο του 2056, μέσω κοινοπραξίας τραπεζών, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,783% και την οικονομία της Γερμανίας να πιέζεται ακόμα περισσότερο

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Τον Ιούλιο, η Γερμανία είχε διαθέσει σε δημοπρασία μικρότερη ποσότητα 30ετών ομολόγων με απόδοση 3,64%, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί σε συμβατική έκδοση ομολόγου 30ετίας από το 2011, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Bloomberg.

Ωστόσο, οι διεθνείς αγορές έχουν δεχθεί νέες πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, με τις αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων να επιστρέφουν σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης.

Οι ανάγκες χρηματοδότησης

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων δεν αφορά μόνο τη Γερμανία. Οι αγορές κρατικού χρέους διεθνώς έχουν υποχωρήσει, καθώς οι κυβερνήσεις αυξάνουν τις δαπάνες τους και οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές μετά το φετινό σοκ στις τιμές του πετρελαίου.

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Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ άντλησαν κεφάλαια μέσω 30ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου με το υψηλότερο επιτόκιο εδώ και 25 χρόνια, ενώ το κόστος δανεισμού για το 10ετές ομόλογο διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Η αύξηση των αναγκών δανεισμού συνδέεται με τις υψηλότερες δαπάνες της Γερμανίας για άμυνα και υποδομές, αλλά και με τις αποπληρωμές χρέους που φτάνουν σε επίπεδο-ρεκόρ, στα 238 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, δεν είναι απαραίτητο να καλυφθεί ολόκληρη η χρηματοδοτική ανάγκη μέσω εκδόσεων γερμανικών ομολόγων. Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μπορούν να αποτελέσουν τα βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια, τα ταμειακά διαθέσιμα, οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και οι πληρωμές από την κρατική αναπτυξιακή τράπεζα Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Η ζήτηση παραμένει ισχυρή

Με τη συγκεκριμένη κοινοπρακτική έκδοση, η Γερμανία επανεκδίδει ομόλογα που είχαν διατεθεί αρχικά τον Μάρτιο του 2025. Τότε, η έκδοση ύψους 6 δισ. ευρώ είχε προσελκύσει προσφορές ύψους 36 δισ. ευρώ.

Τον Μάιο, η αύξηση της συγκεκριμένης έκδοσης, όταν οι αποδόσεις βρίσκονταν λίγο κάτω από το υψηλό 15 ετών, είχε προσελκύσει ξανά ζήτηση 36 δισ. ευρώ.

Η επιλογή της Γερμανίας να επιστρέψει πρώτη μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών στην αγορά μέσω κοινοπρακτικής έκδοσης είναι ασυνήθιστη. Από το 2015, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, η Φινλανδία ήταν συνήθως η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που επέστρεφε στις αγορές μετά τη θερινή περίοδο.

Οι κοινοπρακτικές εκδόσεις χρέους είναι κατά κανόνα ακριβότερες από τις δημοπρασίες, επιτρέπουν όμως στις κυβερνήσεις να αντλούν μεγάλα ποσά σε σύντομο χρονικό διάστημα και παράλληλα να διευρύνουν τη βάση των επενδυτών τους.

Ανάδοχοι της γερμανικής έκδοσης ήταν οι Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase και NatWest Markets.