Κρίνεται η υποψηφιότητα του Γουόρς για το τιμόνι της Fed

Αυτή την ώρα κρίνεται η υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς του εκλεκτού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Ο Κέβιν Γουόρς απαντά σε ερωτήσεις για θέματα που σχετίζονται για τη νομισματική πολιτική έως και την περιουσιακή του κατάσταση και τους δεσμούς του με τον Λευκό Οίκο. Ξεκαθάρισε ότι θα λαμβάνει τις αποφάσεις περί της νομισματικής πολιτικής ανεξάρτητα από τις συμβουλές ή τις πιέσεις που θα ασκεί ο Λευκός Οίκος, σημειώνοντας ότι η επιτυχής διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα θα θωράκιζε τη Fed απέναντι στις επικρίσεις.

Στην αρχή της κατάθεσής του, ο Γουόρς κατηγόρησε την Fed ότι επέτρεψε την αύξηση του πληθωρισμού μετά την πανδημία Covid-19 και είπε ότι η ταχεία αύξηση των τιμών παραμένει πρόβλημα για τους Αμερικανούς. «Ενώ είναι αλήθεια ότι ο πληθωρισμός είναι λιγότερο προβληματικός, που σημαίνει ότι ο ρυθμός μεταβολής των τιμών είναι λιγότερο σοβαρός από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια, οι σκληρά εργαζόμενοι Αμερικανοί αναμφίβολα το αισθάνονται», δήλωσε ο Γουόρς. «Νομίζω ότι αυτό σημαίνει αλλαγή καθεστώτος στην άσκηση πολιτικής. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ένα διαφορετικό, νέο πλαίσιο για τον πληθωρισμό».

Ο Γουόρς δεν είπε τι σημαίνει αυτό για τα επιτόκια. Από την άλλη ο Τραμπ ασκεί συνεχή πίεση στην Fed να μειώσει τα επιτόκια από την επανεκλογή του. Μόλις σήμερα (21.4.2026) το πρωί, ο Τραμπ επανέλαβε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ότι θα απογοητευόταν αν ο Γουόρς δεν μείωνε τα επιτόκια μόλις ανελάμβανε τα καθήκοντά του. Το εγχείρημα ωστόσο ενδέχεται να είναι δύσκολο για τον Γουόρς αφού θα χρειαστεί να εξασφαλίσει τις ψήφους των συναδέλφων του οι οποίοι εξακολουθούν να ανησυχούν για τον αντίκτυπο που θα έχει η αύξηση της τιμής του πετρελαίου στον πληθωρισμό που ήδη ξεπερνά τον στόχο του 2%.

Ο Γουόρς είπε ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, η Fed θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να μειώσει το μέγεθος του ισολογισμού. Η Fed «πρέπει να αποσυρθεί από τις δημοσιονομικές δραστηριότητες και να επικεντρωθεί στις νομισματικές», ξεκαθαρίζοντας ότι θέλει η κεντρική τράπεζα να επικεντρωθεί στα επιτόκια ή να παραμείνει στη δική της πορεία, όπως είπε νωρίτερα. Η συρρίκνωση του ισολογισμού της Fed θα πρέπει να γίνει «αργά και σκόπιμα». Ο Γουόρς λέει ότι είναι «αρκετά άχρηστο» για πάρα πολλούς αξιωματούχους της Fed να εκφράζουν απόψεις για το μέλλον των επιτοκίων.

Ο Γουόρς ρωτήθηκε για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λέει ότι αποτελούν μέρος του ιστού του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τόνισε επίσης ότι θα πουλήσει τυχόν μη δημοσιοποιημένα περιουσιακά στοιχεία πριν ορκιστεί ως πρόεδρος της Fed. Ο γερουσιαστής Λούμις ρώτησε εάν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να ενσωματωθούν στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και ο Γουόρς του απάντησε: «Κύριε γερουσιαστή, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν ήδη μέρος του ιστού του κλάδου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι.»

Μεγάλες πλατφόρμες στοιχηματισμού θεωρούν σχεδόν «κλειδωμένη» την υπόθεση προεδρίας του Γουόρς στη θέση του προέδρου της Fed. Λίγες ώρες πριν την ακρόαση του, στο Polymarket περίπου το 94% ποντάρει πάνω του, ενώ και στην αντίστοιχη πλατφόρμα Kalshi ο Γουόρς συγκεντρώνει το 95,4%.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι γερουσιαστές μείνουν ικανοποιημένοι από την ακρόαση και η επιτροπή προχωρήσει σε θετική σύσταση για τον Γουόρς, το θέμα της υποψηφιότητας του θα περάσει στην Ολομέλεια της Γερουσίας (όπου έχει την πλειοψηφία το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ). Αν εγκριθεί, ο Γουόρς αναμένεται να ορκιστεί ως νέος πρόεδρος της Fed σε διάστημα λίγων ημερών ή λίγων εβδομάδων και να αναλάβει και επίσημα μετά τον Πάουελ, του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται στις 15 Μαΐου.

Είναι άγνωστο το πότε η Επιτροπή Τραπεζών θα υποβάλει την πρότασή της στην ολομέλεια της Γερουσίας. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις έχει δηλώσει ότι θα μπλοκάρει τον διορισμό μέχρι το υπουργείο Δικαιοσύνης να βάλει στο αρχείο την έρευνά του σε βάρος του Πάουελ, την οποία εκείνος θεωρεί αβάσιμη και μέρος της προσπάθειας του Τραμπ να πιέσει τη Fed για τα επιτόκια ή να τον αναγκάσει να παραιτηθεί. Αν και η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, την επόμενη εβδομάδα, ίσως να είναι η τελευταία με επικεφαλής τον Πάουελ, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να παραμείνει στη θέση του για πολύ καιρό ακόμη. Η Γενική Εισαγγελέας της Περιφέρειας Κολούμπια, Ζανίν Πίρο, που είναι σύμμαχος του Τραμπ, δεν δείχνει διατεθειμένη να διακόψει την έρευνα και ο Τραμπ δεν την πιέζει να το πράξει.

Επιπροσθέτως, η θητεία του Πάουελ ως απλού μέλους της Fed λήγει το 2028, κάτι που σημαίνει ότι θα παραμείνει στο ΔΣ ακόμη και αν διοριστεί επικεφαλής ο Γουόρς. Ο Τραμπ έχει απειλήσει να απολύσει τον Πάουελ αν δεν παραιτηθεί αυτοβούλως, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια δικαστική διαμάχη, παρόμοια με εκείνη που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να απολύσει ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Λίζα Κουκ.