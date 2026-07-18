Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν για 7ο βράδυ το Ιράν, νεκροί και στο Ιράκ – «Δύο τάνκερ χτυπήθηκαν από νάρκες» λέει η Τεχεράνη

Για 7ο συνεχόμενο βράδυ ΗΠΑ και Ιράν συνέχισαν και σήμερα (18.07.2026) τις επιθέσεις με αποτέλεσμα άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους ή να τραυματιστούν και να πληγούν ανεπανόρθωτα στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Μετά το νέο κύμα επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ, το Ιράν απάντησε με πλήγματα σε Κουβέιτ και Ιορδανία.

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε μέσω X ότι «ολοκλήρωσε» νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι στοχοποίησε «εγκαταστάσεις επιτήρησης», «υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας», «υπόγειες αποθήκες όπλων» και «ναυτικές δυνατότητες».

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Οι αρχές την επαρχία Ορμουζγκάν, στο νότιο Ιράν, ανακοίνωσαν ότι αμερικανικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNAμέσω Telegram.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης σε διάφορες άλλες περιοχές του νότιου και κεντρικού Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Σε αντίποινα, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ. Την προηγουμένη, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είχαν αναφέρει πως έπληξαν «δεκάδες» στόχους.

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Στους χθεσινούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι, σύμφωνα με το IRNA.

Οι ιρανικές αρχές έκαναν λόγο για ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στον νότο και παρότρυναν τους κατοίκους να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος, Αναφέρθηκαν επίσης σε βομβαρδισμούς εναντίον γεφυρών, λιμανιού, αεροδρομίου, τηλεπικοινωνιακών υποδομών και σιδηροδρομικού σταθμού.

Η Ουάσιγκτον δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές.

CENTCOM launched a round of strikes against Iran at 3 p.m. ET today for the seventh consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iranian military capabilities at the Commander in Chief’s direction. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Δεξαμενόπλοια «πήραν φωτιά»

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι δυο δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο «εξερράγησαν» και «πήραν φωτιά» όταν έπεσαν σε νάρκες καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα στα Στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις το διέψευσαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε αυτή την εβδομάδα να διατάξει να βομβαρδιστούν γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί στο Ιράν, αν οι ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η Τεχεράνη θα εισέλθει σε φάση «ολοκληρωτικής επίθεσης» αν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί συνεχιστούν για πάνω από «δύο-τρεις ημέρες», απείλησε χθες ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, σύμβουλος για τις στρατιωτικές υποθέσεις του Iρανού ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claims that two oil tankers have exploded in the Strait of Hormuz after hitting mines in the international waterway.



FACT: Like most IRGC claims, this is false. pic.twitter.com/hgdwnc7Kos — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν πως τα πλήγματά τους θα «συνεχίζονται» ωσότου «επανέλθει η ηρεμία στις νότιες (ιρανικές) ακτές και στο στενό του Ορμούζ».

«Το στενό του Ορμούζ οδεύει να μετατραπεί σε παγίδα για τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές. Η λογική της κλιμάκωσης ξεφεύγει ολοένα περισσότερο», κρίνει ο Νταβίντ Χαλφά, ειδικός για τη Μέση Ανατολή στο Ίδρυμα Ζαν Ζορές, που ανησυχεί για τον «κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης».

Στο Κουβέιτ, ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός όπου γίνεται επίσης αφαλάτωση ύδατος επλήγη από ιρανική επίθεση, σύμφωνα με το εμιράτο, που κάλεσε τους χρήστες «να εκλογικεύσουν» την κατανάλωση ρεύματος «σε αυτή την εξαιρετική φάση» για τη χώρα όπου το τρέχον διάστημα οι θερμοκρασίες φτάνουν ως ακόμη και τους 48° Κελσίου.

9 νεκροί Ιρανοί κούρδοι αντάρτες στο Ιράκ

Εννιά Ιρανοί κούρδοι μαχητές σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε βομβαρδισμούς στο βόρειο Ιράκ, ενημέρωσε το κίνημά τους, αποδίδοντας την επίθεση στο Ιράν.

«Στις 04:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) το ιρανικό καθεστώς επιτέθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε στρατόπεδο» που ανήκει στο εξόριστο κόμμα Κομάλα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μέλος της οργάνωσης, ο Ιντρίς Κολουαζί. Τα πλήγματα, κοντά στη Σουλεϊμανίγια, είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννιά άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δύο, σύμφωνα με τον ίδιο.

Το κόμμα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία «καταδίκασε» τα «άνανδρα» πλήγματα.

Άλλο στρατόπεδο στοχοποιήθηκε επίσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμη δυο μέλη της παράταξης, είπε ο Αμζάντ Παναχί, μέλος του κόμματος Κομάλα.

BREAKING: Iran has launched ballistic missiles at a U.S. base in Saudi Arabia for the first time in nearly four months, came just one day after Pakistan warned Tehran that any attack on Saudi Arabia would cross a “red line.”



Footage shows missile directly hitting Prince Sultan… pic.twitter.com/Frc3HCVEWr — The Hormuz Report (@HormuzReport) July 18, 2026

Ενώ, σε χωριστό συμβάν στην ίδια περιοχή, στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν του Ιράκ, αποθήκη όπλων των κούρδων ανταρτών χτυπήθηκε από πύραυλο στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη σε κουρδικό ένοπλο κίνημα.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, η περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ, πλούσια σε πετρέλαιο, που φιλοξενεί στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων, αποδιδόμενες τόσο στο ίδιο το Ιράν, όσο και σε ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που θεωρείται πως πρόσκεινται στην Τεχεράνη.

Ακόμη κι αφού ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, ιρανικές δυνάμεις συνέχισαν να πλήττουν δυνάμεις της εξόριστης κουρδικής αντιπολίτευσης, που η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγορεί πως υπηρετούν αμερικανικά ή/και ισραηλινά συμφέροντα.

Οι επιθέσεις που αναφέρθηκαν χθες από το Κομάλα είναι οι πιο πολύνεκρες από την κήρυξη της εκεχειρίας. Οι αντάρτες είχαν σχεδόν αδειάσει τα στρατόπεδα και τις βάσεις τους.

Παράλληλα, οι δυνάμεις ασφαλείας του ιρακινού Κουρδιστάν ανέφεραν ότι ο διεθνής αντιτζιχαντιστικός συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ αναχαίτισε οκτώ drones στους αιθέρες της Αρμπίλ, πρωτεύουσας της περιοχής, για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα. Δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές, κατ’ αυτές.

Και χθες βράδυ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν νέες ισχυρές εκρήξεις. Πηγή του AFP στις δυνάμεις ασφαλείας ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν άλλα πέντε drones.

Iran Launches Preemptive Strikes and Razes Iraq Kurdish Bases



Iran has continued its wave of preemptive attacks on Kurdish militia targets after intelligence uncovered plans for Kurdish forces to receive training, equipment, and money from the United States.



The aim was for… pic.twitter.com/tLCyIL76lL — Patricia Marins (@pati_marins64) July 18, 2026

Στην Αρμπίλ βρίσκεται προξενείο των ΗΠΑ και σταθμεύουν αμερικανοί στρατιωτικοί στο αεροδρόμιό της.

Οι αρχές της αυτόνομης περιφέρειας αντέδρασαν έντονα. Η προεδρία του ιρακινού Κουρδιστάν κατήγγειλε την «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Ιράκ». Οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού απαίτησαν «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να βάλει τέλος σε αυτή την κλιμάκωση».

«Το σπίτι μου έτρεμε»

Στο Κατάρ, χώρα που μεσολαβεί, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στοχοποίησαν την αμερικανική βάση Αλ Ουντέιντ, καταστρέφοντας συστήματα ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη για να «τιμωρήσουν» τις ΗΠΑ.

«Ήμουν στο κρεβάτι μου, είχα σχεδόν αποκοιμηθεί, όταν άκουσα τον συναγερμό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπού Μπακέρ, 27χρονος υπάλληλος της κυβέρνησης του Σουδάν που ζει στο Κατάρ. «Ήλπιζα ότι θα ήταν πάνω από τη θάλασσα, αλλά άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις και το σπίτι μου έτρεμε», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ανησυχία ότι «αυτός ο πόλεμος διαιωνίζεται».

BREAKING



Massive Iranian attack underway against US-backed Kurdish groups in Sulaimaniyah, Iraq.



Multiple strongholds hit and set ablaze — almost an entire mountain is on fire in the footage.



Secondary explosions visible, confirming weapons and explosives stockpiled… pic.twitter.com/tUJGihxVPw — WAR (@warsurv) July 17, 2026

Οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, αποδοθείσες στο Ιράν. Οι βομβαρδισμοί έκτοτε είναι οι εκτενέστεροι μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός τον Απρίλιο κι υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες με σκοπό να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη.

Ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, και δεν σταματά να κλονίζει την παγκόσμια οικονομία.

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται, εν μέσω της συνέχισης των εχθροπραξιών. Το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Σεπτέμβριο άλλαζε χέρια χθες έναντι 88,10 δολαρίων το βαρέλι (+4,60%). Το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI (West Texas Intermediate) προς παράδοση τον Αύγουστο είχε φτάσει στα 82,49 δολάρια (+4,48%).

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Κίνας και του Πακιστάν –αυτή η τελευταία χώρα μεσολαβεί επίσης στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης– παρότρυναν τις δυο πλευρές να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες στο πλαίσιο του «μνημονίου κατανόησης» που υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου αλλά πλέον έχει γίνει κομματάκια.

Το Ισλαμαμπάντ απηύθυνε ακόμη εκ νέου έκκληση να υπάρξει «αποκατάσταση της ομαλότητας στο στενό του Ορμούζ», που έκλεισε ξανά η Τεχεράνη το περασμένο σαββατοκύριακο. Εν είδει αντιποίνων, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως προχωρά εκ νέου στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.