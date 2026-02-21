Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει στο 15% τον παγκόσμιο δασμό στα εισαγόμενα προϊόντα

Την Παρασκευή (20/2/26) ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι δασμοί του έχουν τερματίσει «πέντε από τους οκτώ πολέμους» που έχει διευθετήσει
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι αυξάνει στο 15% τον νέο παγκόσμιο δασμό στα εισαγόμενα προϊόντα, ο οποίος επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου.

Με το διάταγμα που υπέγραψε χθες, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι σημαντικό μέρος των δασμών που είχε επιβάλει ήταν παράνομοι, ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε έναν νέο, προσωρινό, «παγκόσμιο δασμό» ύψους 10%.

«Ως πρόεδρος των ΗΠΑ, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό του 10% (…) στο ανώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο (…) του 15%» ανέφερε στην ανάρτησή του.

