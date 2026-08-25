Ο Καναδάς απαντά στους νέους δασμούς του Τραμπ – Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος

Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, μετά την κατάρρευση των διμερών διαπραγματεύσεων και την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς στις καναδικές εξαγωγές.

Ο Καναδάς αναμένεται σήμερα (25.08.2026) να παρουσιάσει την απάντησή του στους νέους αμερικανικούς δασμούς, που αφορούν μεταξύ άλλων τον χάλυβα και την αυτοκινητοβιομηχανία.

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Νέα αντίμετρα από τον Καναδά

Οι υπουργοί Οικονομικών, Βιομηχανίας και Εργασίας του Καναδά πρόκειται να παρουσιάσουν στις 16:00 ώρα Ελλάδας την αντίδραση της κυβέρνησης στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη διακοπή των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών. Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ αποφάσισε να τερματίσει τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου, όπως ανέφερε, να αποφευχθεί «μια κακή συμφωνία».

Ακολούθησε η ανακοίνωση του Τραμπ για νέες επιβαρύνσεις στις καναδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

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Δασμοί 50% σε χάλυβα και αυτοκίνητα

Ήδη από το Σάββατο τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικές εισαγωγές συνολικής αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων.

Ο Καναδάς έχει απαντήσει με αντίμετρα αντίστοιχης αξίας, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ανακοινώνοντας ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι δασμοί για οχήματα, φορτηγά, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και χάλυβα θα αυξηθούν κατά 50%.

«Δεν θα δεχθούμε συμφωνία ανεξαρτήτως τιμήματος»

Ο Μαρκ Κάρνεϊ ξεκαθάρισε ότι ο Καναδάς δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ μόνο και μόνο για να υπάρξει συμφωνία.

Όπως τόνισε, η χώρα δεν θα δεχθεί μια συμφωνία «ανεξαρτήτως τιμήματος» ή «ανά πάσα στιγμή».

Ο Καναδός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι για περισσότερο από έναν χρόνο η χώρα του διαπραγματευόταν με την Ουάσινγκτον «καλή τη πίστει», επιδιώκοντας μια νέα συνολική εμπορική συμφωνία.

Παράλληλα, η καναδική κυβέρνηση έχει ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις της με άλλες αγορές, μεταξύ των οποίων η Ασία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εξάρτηση από την αμερικανική αγορά.

Ο Καναδάς καταγγέλλει «άδικες προτάσεις»

Σύμφωνα με τον Κάρνεϊ, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων η καναδική πλευρά διαπίστωσε ότι οι ΗΠΑ ζητούσαν όρους που θα μπορούσαν να πλήξουν σημαντικές καναδικές βιομηχανίες.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι κλάδοι της αυτοκινητοβιομηχανίας, του χάλυβα και του αλουμινίου.

Η καναδική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Ουάσινγκτον «ζητά πάρα πολλά και προσφέρει πολύ λίγα», γεγονός που οδήγησε τελικά στην απόφαση να διακοπούν οι συνομιλίες.

Οι ΗΠΑ ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος

Παρά την κλιμάκωση, η οικονομική σχέση των δύο χωρών παραμένει εξαιρετικά στενή.

Οι ΗΠΑ αποτελούν με διαφορά τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Καναδά, καθώς περίπου 70% των καναδικών εξαγωγών κατευθύνεται στην αμερικανική αγορά.

Η αντιπαράθεση για τους δασμούς δημιουργεί έτσι σημαντικές πιέσεις στην καναδική οικονομία, αλλά και σε αμερικανικές επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τις εισαγωγές καναδικών προϊόντων.

Οι Καναδοί στηρίζουν τα αντίποινα

Την ίδια ώρα, η κοινή γνώμη στον Καναδά φαίνεται να στηρίζει τη σκληρότερη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Ουάσινγκτον.

Δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο έδειξε ότι το 76% των Καναδών τάσσεται υπέρ της διακοπής των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, το 62% δηλώνει ότι στηρίζει τα αντίποινα που εξετάζει η κυβέρνηση Κάρνεϊ.

Η σημερινή ανακοίνωση της Οτάβα αναμένεται πλέον να δείξει εάν ο Καναδάς θα επιλέξει περαιτέρω κλιμάκωση ή θα αφήσει ανοιχτό τον δρόμο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον.