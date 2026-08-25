Η ζάχαρη ακρίβυνε κατά 40% στην Ινδία το τελευταίο δίμηνο

Σε ιστορικό υψηλό έχουν εκτοξευθεί οι τιμές της ζάχαρης στην Ινδία από τα τέλη Ιουνίου έως σήμερα καθώς η αγορά προετοιμάζεται για την περίοδο των μεγάλων εορτών, κατά την οποία η ζήτηση για το προϊόν αυξάνεται σημαντικά. Οι τιμές έχουν καταγράψει άνοδο τουλάχιστον 40% μέσα σε δύο μήνες, εντείνοντας τις ανησυχίες για το κόστος βασικών καταναλωτικών προϊόντων.

Η κυβέρνηση της Ινδίας έχει ήδη παρέμβει στην αγορά, επιτρέποντας αδασμολόγητες εισαγωγές 1 εκατ. τόνων ακατέργαστης ζάχαρης, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την προσφορά και να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές. Πρόκειται για την πρώτη αντίστοιχη κίνηση της χώρας εδώ και σχεδόν μία δεκαετία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ινδία παρήγαγε 27,9 εκατ. τόνους ζάχαρης κατά την περίοδο εμπορίας που ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου, έναντι ετήσιας κατανάλωσης που υπολογίζεται σε 28 έως 28,5 εκατ. τόνους, όπως αναφέρουν πληροφορίες του CNBC. Παράλληλα, περίπου 3 εκατ. τόνοι διοχετεύθηκαν στην παραγωγή αιθανόλης, ενώ περίπου 800.000 τόνοι εξήχθησαν, από το συνολικό όριο των 2 εκατ. τόνων που έχει επιτραπεί για εξαγωγές.

Με αυτά τα δεδομένα, τα αποθέματα με τα οποία αναμένεται να εισέλθει η χώρα στη νέα περίοδο εμπορίας υπολογίζονται σε περίπου 3,5 εκατ. τόνους, έναντι 5 εκατ. τόνων ένα χρόνο νωρίτερα. Πρόκειται για σημαντική μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων, αν και η βιομηχανία υποστηρίζει ότι η αγορά διαθέτει επαρκείς ποσότητες για να καλύψει τις ανάγκες της.

Η απόφαση για τις εισαγωγές έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές έχουν αυξηθεί απότομα, ενώ η κυβέρνηση έχει λάβει και άλλα μέτρα για να διασφαλίσει την επάρκεια της αγοράς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο περιορισμός των αποθεμάτων που μπορούν να διατηρούν οι έμποροι, με όριο 400 τόνους από την 1η Αυγούστου έως τις 30 Νοεμβρίου. Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι μεγάλοι καταναλωτές δεν θα μπορούν να διατηρούν αποθέματα άνω των 15 ημερών κατανάλωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά την έντονη άνοδο των τιμών, οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την επάρκεια της αγοράς. Η Εθνική Ομοσπονδία Συνεταιριστικών Ζαχαρουργείων της Ινδίας έχει διατηρήσει την εκτίμησή της για την παραγωγή της περιόδου 2025-26 στους 27,9 εκατ. τόνους, χωρίς να υπολογίζονται περίπου 2,4 εκατ. τόνοι που εκτιμάται ότι διοχετεύθηκαν στην παραγωγή αιθανόλης. Παράλληλα, τα αρχικά αποθέματα για τη νέα περίοδο υπολογίζονται σε 3,5 εκατ. τόνους, ενώ η μηνιαία εγχώρια ζήτηση ανέρχεται σε περίπου 2,2 εκατ. τόνους.

Η εξέλιξη των τιμών της ζάχαρης αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τον πληθωρισμό, καθώς η προηγούμενη άνοδος είχε ήδη προκαλέσει ανησυχίες για την επίδραση του προϊόντος στις τιμές καταναλωτή. Την ίδια ώρα, η άνοδος των τιμών έχει λειτουργήσει θετικά για τις μετοχές των εταιρειών του κλάδου, με αρκετούς τίτλους παραγωγών ζάχαρης να καταγράφουν σημαντικά κέρδη στο χρηματιστήριο.

Σημειώνεται πως η ζήτηση για ζάχαρη στην Ινδία παραδοσιακά ενισχύεται από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο, καθώς πραγματοποιούνται μεγάλες γιορτές, όπως το Ganesh Chaturthi, το Dussehra και το Diwali, με την κατανάλωση γλυκών και προϊόντων ζαχαροπλαστικής να αυξάνεται.