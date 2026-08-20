Οι ΗΠΑ δίνουν πάνω από 4 δισ. δολάρια ανά πράξη για επαναγορές κρατικών ομολόγων

Το ενδεχόμενο να αυξηθεί ακόμη περισσότερο το ύψος των επαναγορών για αμερικανικά κρατικά ομόλογα άφησε ανοιχτό ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, μία ημέρα μετά την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να διπλασιάσει το ανώτατο ποσό των σχετικών πράξεων.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι επαναγορές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 4 δισ. δολάρια ανά έκδοση, σηματοδοτώντας ότι το υπουργείο είναι διατεθειμένο να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα διαθέσιμα εργαλεία του για να στηρίξει τα ομόλογα και την αγορά τους.

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Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αυξάνει τουλάχιστον στο διπλάσιο το ανώτατο ποσό των επαναγορών μακροπρόθεσμων ομολόγων, από 2 δισ. σε τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια ανά πράξη. Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ από τις 9 Σεπτεμβρίου και θα αφορά ομόλογα με διάρκεια από 10 έως 30 έτη.

Όπως επισήμανε ο Μπέσεντ μιλώντας στο CNBC, οι επαναγορές εντάσσονται στην προσπάθεια του ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ να ενισχύσει τη ρευστότητα στην αγορά των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων, η οποία έχει βρεθεί υπό πίεση λόγω της μεγάλης ανόδου των αποδόσεων.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου είχε φτάσει πρόσφατα στο 5,31%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2007, ενώ η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων αυξάνει το κόστος δανεισμού για την αμερικανική κυβέρνηση.

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Η ανακοίνωση για την αύξηση των επαναγορών προκάλεσε αρχικά αποκλιμάκωση των αποδόσεων, με την απόδοση του 10ετούς να υποχωρεί στο 4,65% και του 30ετούς περίπου στο 5,20%. Ωστόσο, την Πέμπτη οι αποδόσεις πήραν και πάλι την ανιούσα, με το 10ετές να κινείται προς το 4,71% και το 30ετές να ξεπερνά εκ νέου το 5%.

Η παρέμβαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το αμερικανικό δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει τα 40 τρισ. δολάρια, αυξάνοντας την πίεση στην αγορά κρατικών ομολόγων και στο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ διαθέτει «μεγάλη εργαλειοθήκη» για να αντιμετωπίσει τις πιέσεις στην αγορά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω κινήσεις εφόσον χρειαστεί.