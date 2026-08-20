Το χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 40 τρισ. δολάρια, διπλασιάστηκε επί των ημερών Τραμπ και Μπάιντεν

Το συνολικό χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 40 τρισ. δολάρια, για πρώτη φορά, όπως ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (19.8.2026) το Υπουργείο Οικονομικών προκαλώντας ανησυχία για μια δημοσιονομική κρίση ​που εξελίσσεται καθώς το αυξανόμενο κόστος για τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και τις πληρωμές τόκων υπερβαίνει κατά πολύ τα έσοδα που συγκρατούνται από τις φορολογικές περικοπές.

Το συνολικό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ που εκκρεμεί ανήλθε στα 40,047 τρισ. δολάρια συμπεριλαμβανομένων τίτλων του Δημοσίου που κατέχει το ευρύ κοινό ύψους 32,266 τρισ. δολαρίων και χρέη της κεντρικής διοίκησης ύψους 7,782 τρισ. δολαρίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρέος έχει πλέον υπερδιπλασιαστεί σε λιγότερο από μια δεκαετία, από 19,95 τρισ. δολάρια που ήταν όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2017. Περίπου το ένα τρίτο αυτής της αύξησης σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δύο ετών αλόγιστου κρατικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση των επιπτώσεων της πανδημίας, τόσο από τον Τραμπ όσο και από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ενώ οι επιλογές δημοσιονομικής πολιτικής και των δύο προέδρων σε συνδυασμό με τις μακροχρόνιες ανισορροπίες φόρων και δαπανών ευθύνονται για το υπόλοιπο.

Οι εποπτικές αρχές ανέμεναν την υπέρβαση του ορίου εδώ και εβδομάδες και εξέδωσαν αυστηρές προειδοποιήσεις για επικείμενη κρίση χρέους, εκτός εάν οι νομοθέτες αντιμετωπίσουν μια μη βιώσιμη δημοσιονομική προοπτική και αυξήσουν τους φόρους, μειώσουν τις δαπάνες ή και τα δύο.

«Σαράντα τρισεκατομμύρια δολάρια χρέους δεν υπάρχουν μόνο στα βιβλία της κυβέρνησης. ​Είναι αισθητό σε όλη την οικονομία και βρίσκει τον δρόμο του προς τις τσέπες των ανθρώπων με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε η Μάγια ΜακΓκινέας, πρόεδρος της μη κρατικής οργάνωσης CRFB (Committee for a Responsible Federal Budget), σύμφωνα με το Reuters.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όσο περισσότερο δανειζόμαστε, τόσο περισσότερο επιδεινώνουμε τον πληθωρισμό, παραμερίζουμε άλλες προτεραιότητες στον προϋπολογισμό και αφήνουμε τους εαυτούς μας ευάλωτους σε έκτακτες ανάγκες στο εσωτερικό και αναταραχές στο εξωτερικό», δήλωσε η ΜακΓκινέας σε ανακοίνωσή της αμέσως μετά τη δημοσίευση των στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών.

REUTERS / Brendan McDermid

Είπε ότι το ποσό των 40 τρισ. δολαρίων σημειώθηκε σε λιγότερο από πέντε μήνες αφότου το χρέος έφτασε τα 39 τρισ. δολάρια και έχει τετραπλασιαστεί σε λιγότερο από 20 χρόνια, αφού μέχρι το 1981 είχε φτάσει το 1 τρισ. δολάρια για πρώτη φορά.

Οι παγκόσμιοι πιστωτές των ΗΠΑ ήδη γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί, καθώς η ζήτηση από ξένους επενδυτές που κατέχουν σχεδόν το ένα τρίτο των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου έχει μειωθεί τον τελευταίο χρόνο. Λίγες μέρες αφότου η δημοπρασία 30ετών ομολόγων του Δημοσίου αξίας 25 δισ. δολαρίων ολοκληρώθηκε με την υψηλότερη απόδοση από το 2021, οι αποδόσεις των λεγόμενων μακροπρόθεσμων ομολόγων έφτασαν την Τρίτη στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Τα μέτρα Μπέσετ

Ας σημειωθεί ότι χθες Τετάρτη (29.8.2026), ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, έκανε ένα τολμηρό βήμα για να μειώσει τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων, ανακοινώνοντας διπλασιασμό των μεγεθών επαναγοράς για ομόλογα 10ετή έως 30ετή σε τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια ανά πράξη.

Οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μακράς διάρκειας τείνουν να ωθούν προς τα πάνω τα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτων και εμπορικά δάνεια. Καθώς το βουνό του χρέους δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης, ο Τραμπ επανέλαβε την Τετάρτη το συχνό του αίτημα για χαμηλότερα επιτόκια.

Ερωτηθείς στον Λευκό Οίκο αν οι Αμερικανοί θα πρέπει να ανησυχούν για την αστάθεια της αγοράς ομολόγων, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν το νομίζω καθόλου. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή χώρα και τα βγάζουμε πέρα ​​με αυτά τα γελοία επιτόκια – είναι γελοία. Κοιτάξτε, όταν η χώρα μας είναι ισχυρή, τα επιτόκια θα πρέπει να μειωθούν».