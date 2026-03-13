Διεθνή

Ρωσικό πετρέλαιο: «Τα στραβά μάτια» κάνει ο Τραμπ για ένα μήνα – Πως το ερμηνεύει η Ρωσία

Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ότι δίχως το ρωσικό πετρέλαιο, η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή, είναι τα λόγια του Ρώσου απεσταλμένου Ντμίτριεφ
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να επιτρέψει προσωρινά -για περίπου έναν μήνα- την πώληση ρωσικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια, καθώς οι τιμές συνεχίζουν να εκτοξεύονται μετά το ξέσπασμα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε χθες (12.3.2026) αργά το βράδυ το υπουργείο Οικονομικών στην Ουάσιγκτον.

Το υπουργείο εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση -έως τις 11 Απριλίου- αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Ο Ρώσος προεδρικός ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ, με τη σειρά του έκρινε σήμερα (13.3.2026) ότι η παγκόσμια αγορά ενέργειας «δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή» χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν για χρονικό διάστημα χονδρικά ενός μήνα τις πωλήσεις ρωσικού αργού και υποπροϊόντων του που μεταφέρονται από δεξαμενόπλοια.

«Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ουσιαστικά το προφανές: δίχως το ρωσικό πετρέλαιο, η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή», σχολίασε ο Ντμίτριεφ μέσω Telegram, με φόντο την απογείωση των τιμών του μαύρου χρυσού μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, ανακοίνωσε όχι μόνο την χαλάρωση των περιορισμών για την Ινδία στην αγορά ρωσικού πετρελαίου, αλλά και την άρση όλων των περιορισμών για περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου που βρίσκονται σε διαμετακόμιση. Με φόντο την αυξανόμενη ενεργειακή κρίση, η περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών για τα ρωσικά ενεργειακά προϊόντα φαίνεται όλο και πιο αναπόφευκτη, παρά την αντίσταση μέρους της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών», τόνισε ο Ντμίτριεφ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, υπήρξαν επαφές στις ΗΠΑ με τους επικεφαλής της ομάδας εργασίας για την συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, για την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά πετρελαίου, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν να παραμείνουν σε επαφή 

«Συζητήσαμε τόσο τα πολλά υποσχόμενα έργα που μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, όσο και την τρέχουσα κρίση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας», δήλωσε ο Ντμίτριεφ, που ήταν ανάμεσα στους αξιωματούχους των συναντήσεων.

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τα ξημερώματα ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν εξελίσσεται «πολύ γρήγορα», λίγες ώρες αφού ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι η χώρα του θα εκδικηθεί τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Όλα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Το Ιράν «είναι στ’ αλήθεια έθνος τρόμου και μίσους, και (οι Ιρανοί) πληρώνουν σήμερα μεγάλο τίμημα», δήλωσε ακόμη ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος.

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να ανεβαίνουν και σήμερα, καθώς η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός (σ.σ. Στενά του Ορμούζ) έχει κλείσει σχεδόν εντελώς, καθώς ελέγχεται de facto από την Τεχεράνη. Από αυτή διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς παράδοση στη διεθνή αγορά.

