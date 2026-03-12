Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ως μοχλός πίεσης στον εχθρό

Νέο κεφάλαιο ανοίγει στην ιστορία του Ιράν, με τον νέο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, να απευθύνεται για πρώτη φορά στον ιρανικό λαό αλλά και στο σύνολο του σιιτικού Ισλάμ.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι πλέον ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του Ιράν, με την σαφή υποστήριξη των Φρουρών της Επανάστασης, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε από αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη, στην αρχή των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Μάλιστα, στα πλήγματα αυτά, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχασε μόνο τον πατέρα του, αλλά την γυναίκα και το παιδί του, επομένως ο πόλεμος με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ είναι ξεκάθαρα «προσωπικό» ζήτημα για τον ίδιο.

Οι ιρανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο ίδιος τραυματίστηκε, κάτι που σχετίζεται με το γεγονός ότι στο σημερινό (12.03.2026) μήνυμά του δεν εμφανίστηκε ο ίδιος μπροστά στην κάμερα, αλλά αντιθέτως η γραπτή δήλωση του διαβάστηκε από έναν παρουσιαστή ειδήσεων του Ιράν.

Το πρώτο μήνυμα του νέου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ στο πρώτο του μήνυμα τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ως μοχλός πίεσης στον εχθρό και ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή θα πρέπει να κλείσουν αμέσως [εννοεί στη Μέση Ανατολή], καθώς θα γίνουν στόχος ιρανικών επιθέσεων.

Αρχικά, ευχαρίστησε τον λαό του Ιράν «από όλα τα κοινωνικά στρώματα που στάθηκε ενάντια στον εχθρό» και πρόσθεσε «το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κατά των παιδιών… δεν θα αγνοηθεί», ενώ διευκρίνισε ότι «το Ιράν πιστεύει στη φιλία με τις γειτονικές χώρες και ότι οι επιθέσεις στοχεύουν μόνο στρατιωτικές βάσεις, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις αυτές «θα συνεχιστούν αναπόφευκτα» διότι η χώρα του δεν θα αποφύγει να εκδικηθεί «το αίμα των μαρτύρων της».

Έπειτα, έκανε έκκληση προς τον ιρανικό λαό: «Πρέπει να προστατεύσουμε αυτήν την ενότητα και αυτό είναι δυνατό μόνο όταν είμαστε ενωμένοι και βρίσκουμε κοινό έδαφος».

Σε ό,τι αφορά τις χώρες του Κόλπου, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δήλωσε: «Στέλνουμε ένα μήνυμα στους ηγέτες της περιοχής και τονίζουμε ότι θα έχουμε καλές σχέσεις με τις χώρες γύρω μας. Ωστόσο, η ύπαρξη των αμερικανικών βάσεων σε ορισμένες από αυτές τις χώρες και η χρήση αυτών των βάσεων, για επίθεση στο Ιράν, δεν ωφελεί την περιοχή και πρέπει να κλείσουν».

Στο σημείο αυτό υπογράμμισε: «Όπως είπαμε, δεν είμαστε εχθρός των χωρών γύρω μας και στοχεύουμε μόνο τις βάσεις αυτών των Αμερικανών».

BREAKING: Iranian regime releases first statement from new supreme leader



“We are not an enemy of the countries around us, and we are only targeting the bases of those Americans,” the statement readshttps://t.co/9lYdcd2Lrk



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233, and YouTube pic.twitter.com/963jhtrf7W — Sky News (@SkyNews) March 12, 2026

Η αναφορά την οικογένειά του

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε όσους «έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα κατά τη διάρκεια του πολέμου» και έκανε αναφορά στην δική του οικογένεια και προσωπικό βίωμα:

«Αυτό είναι κάτι που μοιράζομαι με τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους επειδή έχασα τον πατέρα μου, έχασα τη γυναίκα μου, ενώ η αδερφή μου έχασε το παιδί της καθώς και τον σύζυγό της που έγινε μάρτυρας.

Αλλά αυτό που μας διευκολύνει να υπομείνουμε όλες αυτές τις δοκιμασίες είναι να εμπιστευόμαστε τη χάρη του Θεού και να γνωρίζουμε ότι η υπομονή θα το λύσει. Σας διαβεβαιώνω όλους ότι δεν θα αγνοήσουμε το γεγονός ότι πρόκειται να εκδικηθούμε τους μάρτυρες μας.

Δεν πρόκειται μόνο για το γεγονός ότι μαρτύρησαν τον ανώτατο ηγέτη μας και δεν αφορά μόνο αυτόν, αφορά κάθε συμπατριώτη που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου».

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έστρεψε επίσης τα «βέλη» του εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, λέγοντας ότι οι ζημιές και οι περιουσίες των ανθρώπων που έχουν καστραφεί αό τον πόλεμο θα αποζημιιωθούν:

«Θα απαιτήσουμε αποζημίωση. Και αν δεν δεχτούν, θα τους πάρουμε τα περιουσιακά τους στοιχεία κι αν δεν το δεχτούν ούτε αυτό τότε θα τα καταστρέψουμε».

Σημειώνεται πως μετά το πρώτο του μήνυμα, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ «άνοιξε» και επίσημο λογαριασμό στο X (πρώην Twitter).