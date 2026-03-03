Διεθνή

Το Ιράκ μειώνει την παραγωγή πετρελαίου πάνω από 3 εκατομμύρια βαρέλια λόγω «αποκλεισμού» των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράκ έκοψε ήδη από την παραγωγή 1.160.000 βαρέλια
Καπνοί σε βιομηχανία πετρελαίου
REUTERS/Amr Alfiky

Το Ιράκ θα αναγκαστεί να να προβεί σε μείωση της παραγωγής πετρελαίου με πάνω από 3 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, εάν τα δεξαμενόπλοια δεν μπορέσουν να κινηθούν ελεύθερα μέσω των Στενών του Ορμούζ για να φτάσουν στα λιμάνια φόρτωσης, όπως δήλωσαν δύο Ιρακινοί αξιωματούχοι σήμερα (3.3.2026) στο Reuters.

Το Ιράκ μείωσε από σήμερα την παραγωγή από το πετρελαϊκό κοίτασμα Ρουμέιλα κατά 700.000 βαρέλια ημερησίως και κατά 460.000 βαρέλια ημερησίως από το κοίτασμα Δυτική Κούρνα 2, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. 

Οι διαταραχές στις εξαγωγές που προκλήθηκαν από την ακινητοποίηση των δεξαμενοπλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχουν φθάσει την αποθήκευση πετρελαίου σε κρίσιμα επίπεδα στα νότια λιμάνια του Ιράκ, πρόσθεσαν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

Το νέο αυτό προκάλεσε νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου εκτοξεύοντας το αργό Brent πάνω από τα 83 δολάρια το βαρέλι ή 7,3%.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
137
124
65
53
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo