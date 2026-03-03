Το Ιράκ μειώνει την παραγωγή πετρελαίου πάνω από 3 εκατομμύρια βαρέλια λόγω «αποκλεισμού» των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράκ θα αναγκαστεί να να προβεί σε μείωση της παραγωγής πετρελαίου με πάνω από 3 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, εάν τα δεξαμενόπλοια δεν μπορέσουν να κινηθούν ελεύθερα μέσω των Στενών του Ορμούζ για να φτάσουν στα λιμάνια φόρτωσης, όπως δήλωσαν δύο Ιρακινοί αξιωματούχοι σήμερα (3.3.2026) στο Reuters.

Το Ιράκ μείωσε από σήμερα την παραγωγή από το πετρελαϊκό κοίτασμα Ρουμέιλα κατά 700.000 βαρέλια ημερησίως και κατά 460.000 βαρέλια ημερησίως από το κοίτασμα Δυτική Κούρνα 2, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διαταραχές στις εξαγωγές που προκλήθηκαν από την ακινητοποίηση των δεξαμενοπλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχουν φθάσει την αποθήκευση πετρελαίου σε κρίσιμα επίπεδα στα νότια λιμάνια του Ιράκ, πρόσθεσαν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

Το νέο αυτό προκάλεσε νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου εκτοξεύοντας το αργό Brent πάνω από τα 83 δολάρια το βαρέλι ή 7,3%.