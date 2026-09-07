ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 1,9% το β’ τρίμηνο του 2026 – Αύξηση 6,1% των επενδύσεων

Η ελληνική οικονομία κατέγραψε ανάπτυξη ύψους 1,9% το β’ τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα (07.09.2026) η ΕΛΣΤΑΤ.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν, επίσης, ότι σε σχέση με το α’ τρίμηνο φέτος καταγράφηκε ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 0,3%.

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Για την αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9% υπήρξαν οι εξής μεταβολές στα βασικά μεγέθη:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,3% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1,7% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης 1%).

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 6,1%.

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Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 2,2%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 6,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 1,7%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 3,7%. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 8,3%.

Μεταξύ του α’ και του β’ τριμήνου εφέτος, σημειώθηκαν οι εξής μεταβολές:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,2% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,9%, αλλά εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 2,1%).

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 2,2%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,5%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 2,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 1,4%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,6%. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 0,4%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 3,3%.