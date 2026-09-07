Η Anthropic αλλάζει σχέδια, μεταθέτει το IPO για εισαγωγή στη Wall Street στα μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Reuters

Η Anthropic, κολοσσός τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να ξεκινήσει την προώθηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς το νωρίτερο στα μέσα Οκτωβρίου ώστε να ολοκληρώσει την εισαγωγή στο χρηματιστήριο μερικές ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Αυτό αναφέρουν πηγές του Reuters υπενθυμίζοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης αναμενόταν να δημοσιοποιήσει το ενημερωτικό δελτίο της αρχικής δημόσιας προσφοράς της (IPO) για εισαγωγή στο χρηματιστήριο ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

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Αυτό όμως δεν προβλέπεται πριν από τα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μιλούν για αλλαγή σχεδίων και χρονοδιαγράμματος. Η μετατόπιση αυτή ανατρέπει την εικόνα που είχε δημιουργηθεί από ορισμένους επενδυτές που μιλούσαν για μια εισαγωγή στο χρηματιστήριο αξίας 2 τρισ. δολαρίων, μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές που έχουν επιχειρηθεί ποτέ και ένα τεστ για την ευρύτερη αγορά εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες συχνά προσαρμόζουν τα προγράμματα των αρχικών δημόσιων εγγραφών τους καθώς επεξεργάζονται τις συνθήκες της αγοράς και κανονιστικές διαδικασίες που αφορούν την προετοιμασία μιας δημόσιας προσφοράς. Επομένως η αλλαγή σχεδίων από την Anthropic δεν πρέπει να θεωρείται ασυνήθιστη.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), η Anthropic επιδιώκει να ολοκληρώσει μια ανακυκλούμενη πίστωση (revolving credit facility) ύψους 15 δισ. δολαρίων, μετά την οποία οι αναλυτές, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση, αναμένεται να συναντηθούν με την εταιρεία.

Οι εταιρείες συνήθως αφήνουν μερικές εβδομάδες μεταξύ των συναντήσεων των αναλυτών και της δημοσιοποίησης του ενημερωτικού δελτίου της IPO, αν και η Anthropic αναμένεται να έχει ένα πιο περιορισμένο χρονικό περιθώριο, επειδή οι αναλυτές γνωρίζουν ήδη καλά την εταιρεία, αναφέρουν πηγές του Reuters.