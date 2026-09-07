ΕΝΦΙΑ: Οι νέες περιοχές όπου μηδενίζεται ο φόρος

Από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε οικισμούς ως 2000 κατοίκους και στη Δυτική Μακεδονία ως 2.200 κατοίκων όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Το μέτρο με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ αφορά 130 νέους οικισμούς με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να απαλλάσσονται από την διαδικασία πληρωμής του συγκεκριμένου φόρου.

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Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται ο αριθμός των ιδιοκτητών ακινήτων που θα σταματήσουν να πληρώνουν τον συγκεκριμένο φόρο.

Αναλυτικά η νέα λίστα με τις περιοχές που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ.

Όπως φαίνεται μεταξύ των περιοχών τα Καλάβρυτα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ύδρα και η Ίος, αλλά και η Άνω Μερά Μυκόνου, η Μεσαριά Σαντορίνης, το Φαληράκι της Ρόδου και ο Πλαταμώνας.