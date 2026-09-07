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Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: Οι νέες περιοχές όπου μηδενίζεται ο φόρος

Το μέτρο με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ αφορά 130 νέους οικισμούς με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να απαλλάσσονται από την διαδικασία πληρωμής του συγκεκριμένου φόρου
Χωριό
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi
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Από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε οικισμούς ως 2000 κατοίκους και στη Δυτική Μακεδονία ως 2.200 κατοίκων όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Το μέτρο με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ αφορά 130 νέους οικισμούς με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να απαλλάσσονται από την διαδικασία πληρωμής του συγκεκριμένου φόρου.

Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται ο αριθμός των ιδιοκτητών ακινήτων που θα σταματήσουν να πληρώνουν τον συγκεκριμένο φόρο.

Αναλυτικά η νέα λίστα με τις περιοχές που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ.

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Όπως φαίνεται μεταξύ των περιοχών τα Καλάβρυτα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ύδρα και η Ίος, αλλά και η  Άνω Μερά Μυκόνου, η Μεσαριά Σαντορίνης, το Φαληράκι της Ρόδου και ο Πλαταμώνας.

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Οικονομία
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