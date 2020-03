Με καθυστέρηση η ΕΚΤ πήρε το όπλο της, ανακοινώνοντας ένα τεράστιο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων. Είχε προηγηθεί ένα έντονο παρασκήνιο με πολλούς ευρωπαίους αξιωματούχους να επικρίνουν την επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ για ατολμία. Ιδιαίτερα σημαντικό πάντως είναι και το γεγονός ότι στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται και τα ομόλογα της Ελλάδας, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Ειδικότερα για την Ελλάδα το ποσό είναι περίπου 12 δισ.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σχολιάζοντας την απόφαση της ΕΚΤ είπε μεταξύ των άλλων ότι «αποτελεί έμπρακτη στήριξη στη χώρα μας και συνιστά ένδειξη εμπιστοσύνης στους χειρισμούς της Κυβέρνησης για τη διαχείριση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης».

Μπαράζ μέτρων για στήριξη της οικονομίας ανακοίνωσε η ΕΚΤ μετά από έκταση σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η κεντρική τράπεζα εντάσσει και τα ελληνικά ομόλογα σε ένα πρόγραμμα μαμούθ αγοράς τίτλων μετά τα χτυπήματα που δέχτηκε χθες η ευρωπαϊκή αγορά κρατικών ομολόγων.

Η κίνηση της ΕΚΤ φανερώνει τις έντονες ανησυχίες που υπάρχουν στους κόλπους της για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις οικονομίες της Ευρωζώνης. Ιδιαίτερα μετά την άνοδο του κόστους δανεισμού τους στον απόηχο των προγραμμάτων στήριξης των οικονομικών τους από διαφορετικές κυβερνήσεις, όπως η ελληνική.

«Οι εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν εξαιρετική δράση», τόνισε η Λαγκάρντ μέσω Twitter. «Δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά τη δέσμευσή μας στο ευρώ. Είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό των εργαλείων που διαθέτουμε, εντός των ορίων της εντολής μας».

Extraordinary times require extraordinary action. There are no limits to our commitment to the euro. We are determined to use the full potential of our tools, within our mandate. https://t.co/RhxuVYPeVR