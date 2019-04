Eurogroup: Έρχεται η δόση του 1 δισ. – Πρώτο θέμα στην ατζέντα η Ελλάδα

Το Eurogroup είχε πρώτο θέμα στην ατζέντα του την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο. Τα θέματα αυτά καλύφθηκαν, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του προέδρου του Συμβουλίου και η εκταμίευση της δόσης στην Ελλάδα είναι γεγονός.

Στο Eurogroup, που συνεδριάζει στο Βουκουρέστι, η συζήτηση για το θέμα της Ελλάδας επικυρώθηκε η θετική εισήγηση των θεσμών (Κομισιόν) και του Euro Working Group για την εκταμίευση των 978 εκατ. ευρώ, αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται για την επιστροφή των κερδών που διακρατούν η ΕΚΤ και οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες από τα ελληνικά ομόλογα (ANFA και SMP), καθώς και την αναστολή της προσαύξησης του επιτοκίου της δεύτερης δανειακής σύμβασης, στο πλαίσιο των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Αφού εγκρίθηκε η εκταμίευση από το Eurogroup, θα ξεκινήσουν οι εθνικές διαδικασίες έγκρισης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών σε ορισμένα κοινοβούλια, όπως το γερμανικό.

Short break in the #Eurogroup in Bucharest. Dialogue w/ EP’s @gualtierieurope, price& X r develop/, @EU_SRB and SSM activities, Greece, Luxembourg’s budget have been covered. Now EDIS & €a budgetary instrument pic.twitter.com/T9UmApZKm8

