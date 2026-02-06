Ακίνητα: Άνοδος 9,4% στις τιμές πώλησης και 6% στα ενοίκια

Την ανοδική της πορεία συνέχισε η αγορά κατοικίας και το 2025, σε πανελλαδικό επίπεδο, με τη μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) πώλησης να επιταχύνει τον ρυθμό αύξησής της στο 9,4% σε ετήσια βάση, από 8,8% έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με ανάλυση της πορείας των ΜΖΤ από το Spitogatos Insights.

Την ίδια στιγμή, η αγορά ενοικίασης παρουσίασε ηπιότερη δυναμική, καθώς οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατοικίας αυξήθηκαν κατά 6%, έναντι υψηλότερης ετήσιας ανόδου 7,8% το 2024.

Παράλληλα, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικίας ενισχύθηκε κατά 8,7% το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας μεγαλύτερη ετήσια αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίθετα, οι τιμές ενοικίασης κατοικίας κινήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό, αυξανόμενες κατά 4,5% σε ετήσια βάση υποχωρώντας από την σημαντική άνοδο 8,1% που είχε καταγραφεί το 2024.

Στη Θεσσαλονίκη, σημαντική ετήσια αύξηση στις μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικίας σημειώθηκε το 2025 της τάξης του 11,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ ελαφρώς μικρότερη της τάξης του 9,2% ήταν η αύξηση των τιμών ενοικίασης κατοικίας το 2025 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για την περίοδο 2021-2025 σε Αττική και Θεσσαλονίκη, διαπιστώνεται έντονη ανοδική δυναμική και στις δύο αγορές, με σαφώς ισχυρότερη ανοδική τάση στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικίας στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκαν κατά 63,5%, ποσοστό υψηλότερο από το αντίστοιχο της Αττικής (41,5%).

Αντίθετα, οι αυξήσεις στις μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης εμφανίζονται πιο συγκρατημένες φτάνοντας το 28,4% στη Θεσσαλονίκη και το 24,9% στην Αττική. Η διαφοροποίηση μεταξύ πωλήσεων και ενοικίων αποτυπώνει την έντονη ζήτηση για αγορά κατοικίας.

Πού εντοπίζονται οι υψηλότερες τιμές στα ενοίκια

Στον τομέα της ενοικίασης, οι υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατοικίας στην Αττική εντοπίζεται στα Νότια και στα Βόρεια Προάστια, ενώ όπως και στο κομμάτι της πώλησης, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στον Δήμο Αθηναίων και στα Δυτικά Προάστια υπογραμμίζοντας την ελκυστικότητα των περιοχών αυτών κατά το 2025.

Σε σχέση με την Αττική, ακόμη υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στις τιμές ενοικίασης κατοικίας παρατηρήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, τόσο στον Δήμο Θεσσαλονίκης όσο και στα Προάστιά της, με αυξήσεις 8,1% και 7,1% αντίστοιχα.

Η Βουλιαγμένη διατηρεί την πρωτοκαθεδρία ως η πιο ακριβή περιοχή της Αττικής για αγορά και ενοικίαση κατοικιών το 2025.

Περιοχές των Νοτίων Προαστίων με εξαίρεση την περιοχή του κέντρου της Αθήνας Κολωνάκι-Λυκαβηττός, μονοπωλούν την πρώτη πεντάδα των πιο ακριβών περιοχών της Αττικής για αγορά κατοικίας το 2025 με την Βουλιαγμένη να βρίσκεται στην κορυφή με τιμές πώλησης κατοικίας στα 7.500 ευρώ ανά τ.μ. Η εικόνα είναι λίγο διαφορετική στις πέντε πιο ακριβές περιοχές της Αττικής για ενοικίαση κατοικίας που περιλαμβάνει και περιοχές των Βορείων Προαστίων με τη Βουλιαγμένη να διατηρεί τα πρωτεία της και εδώ με ΜΖΤ στα 20,4 ευρώ ανά τ.μ. Ακολουθούν οι περιοχές: Κολωνάκι-Λυκαβηττός, Βούλα, Φιλοθέη, Παλαιό Ψυχικό και Γλυφάδα.

Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές περιοχές για αγορά κατοικίας στη Αττική για το 2025 εντοπίζονται στα Δυτικά και στα Ανατολικά Προάστια καθώς και στο κέντρο της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, η Αγία Βαρβάρα αποτελεί την πιο οικονομική περιοχή της Αττικής για αγορά κατοικίας το 2025 και ακολουθούν ο Βαρνάβας, οι Αχαρνές, τα Πατήσια και η περιοχή Πατησίων-Αχαρνών. Οι πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής για ενοικίαση κατοικίας για το 2025 είναι η Σταμάτα και ο Άγιος Στέφανος στα Βόρεια Προάστια, το Πέραμα στα προάστια του Πειραιά και το Καματερό και οι Αχαρνές στα δυτικά.