Μερίσματα 6,1 δισ. ευρώ θα διανείμουν στους μετόχους οι εισηγμένες μετά το ρεκόρ κερδοφορίας το 2025

Σε επίπεδα-ρεκόρ διαμορφώθηκαν το 2025 τόσο η τα κέρδη των εισηγμένων εταιρειών όσο και τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους τους, που ανέρχονται σε 6,1 δισ. ευρώ και καταγράφουν την υψηλότερη επίδοση από το 2007, όταν είχαν φτάσει τα 5,4 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Beta Χρηματιστηριακή τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων εταιρειών το 2025 ανήλθαν σε 12,1 δισ. ευρώ έναντι 11,48 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη χρήση, του 2024 και τα λειτουργικά κέρδη έφθασαν τα 16,02 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 3,8%. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,5% σε σχέση με την οικονομική χρήση του 2024 και διαμορφώθηκε στα 102,2 δισ. ευρώ. Ο τραπεζικός κλάδος κατέγραψε κέρδη ύψους 5,5 δισ. ευρώ.

Παρά τις αβεβαιότητες του οικονομικού περιβάλλοντος, οι περισσότερες εισηγμένες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στα βασικά τους μεγέθη και διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία για τη φετινή χρήση, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οι συνολικές διανομές από τους μετόχους αυξήθηκαν κατά 42% (επιπλέον 1,9 δισ. ευρώ) σε σύγκριση με το 2024 που ήταν στα 4,2 δισ., υποστηριζόμενες από την εταιρική κερδοφορία ρεκόρ και την πειθαρχημένο μέσο δείκτη διανομής μερισμάτων που ευθυγραμμίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών με τα πρότυπα των Ευρωπαϊκών Ανεπτυγμένων Αγορών.

Οι συνολικές διανομές μετρητών, κάθε είδους, που υπερβαίνουν τα 15,6 δισ. ευρώ τα τελευταία 4 χρόνια, έχουν λειτουργήσει ως ισχυρός καταλύτης για τη ρευστότητα της αγοράς, ενισχύοντας άμεσα την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών.

Το 2025 αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χρηματικών διανομών από τις συστημικές τράπεζες, σηματοδοτώντας την «πλήρη εξομάλυνση» του κλάδου. Χρειάστηκαν 15 χρόνιά για να επανέλθουν ως κανονικές εισηγμένες εταιρίες. Ξεκίνησαν να διανέμουν μέρισμα από τα κέρδη του 2023, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, με ένα ποσό της τάξης των 875 εκατ. ευρώ. Την αμέσως επόμενη χρονιά η διανομή υπερδιπλασιάστηκε, ξεπερνώντας τα 1,9 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η αγορά είδε τις πρώτες πληρωμές ενδιάμεσων μερισμάτων για τον κύκλο του 2026, παρέχοντας στους επενδυτές σταθερή ορατότητα ταμειακών ροών όλο το χρόνο.

Η μερισματική απόδοση της αγοράς διαμορφώθηκε στο 4,4% το 2025 και ξεπερνά την απόδοση των 10ετών ομολόγων (3,39%) και είναι σχεδόν 3 φορές υψηλότερη από τη μέση απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων των τραπεζών.

Η μεγαλύτερη μερισματική απόδοση σημειώθηκε το 2008 στο 7,1%,το 2011 στο 6,8% και το 2009 στο 6,7%. Το 2024 η μερισματική απόδοση ήταν στο 4,4%, το 2023 στο 5,2%, το 2022 στο 5,1%, το 2021 στο 3,8% και το 2020 4,5%.

Όσον αφορά την κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών, τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων ανήλθαν το 2024 σε 11,3 δισ. ευρώ το, το 2023 στα 10,8 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων το 2022 ανήλθαν σε 10,3 δισ. το 2021 σε 4,08 δισ. ευρώ, το 2020 στα 0,67 δισ. ευρώ, το 2019 στα 0,84 δισ. ευρώ, το 2018 στα 1,59 δισ., το 2017 στα 2,38 δισ. ευρώ, το 2016 στα 1,71 δισ. ευρώ και το 2015 στα 0,86 δισ. ευρώ.

To 2014 οι εισηγμένες παρουσίασαν ζημίες 3,05 δισ., το 2013 κέρδη 2,49 δισ.. Το 2012 ζημίες 6,6 δισ. ευρώ, το 2011 ζημίες 7,4 δισ. ευρώ, το 2010 ζημιές 3,1 δισ. ευρώ, το 2009 κέρδη 3,8 δισ. ευρώ, το 2008 κέρδη 5,7 δισ. ευρώ, το 2007 κέρδη 11,3 δισ. και το 2006 κέρδη 8,3 δισ. ευρώ.

Πίνακας 1

Μερίσματα εισηγμένων εταιρειών

(ποσά σε δισ. ευρώ)

2025: 6,1 / 2024: 4,2 / 2023: 2,9 / 2022: 2,4 / 2021: 1,7 / 2020: 1,8 / 2019: 2,3 / 2018: 1,3 / 2017: 1,3 / 2016: 1,0 / 2015: 0,9 / 2014: 0,7 / 2013: 0,6 / 2012: 0,9 / 2011: 1,2 / 2010: 1,8 / 2009: 3,0 / 2008: 4,5 / 2007: 5,4 / 2006: 3,6 / 2005: 3,5 / 2004: 2,6 / 2003: 2,2 / 2002: 2,4 / 2001: 2,6 / 2000: 2,5

Πίνακας 2

Μερισματική απόδοση

2025: 4,4% / 2024: 4,4% / 2023: 5,2% / 2022: 5,1% / 2021: 3,8% / 2020: 4,5% / 2019: 5,3% / 2018: 3,7% / 2017: 3,8% / 2016: 4,0% / 2015: 3,4% / 2014: 3,7% / 2013: 2,6% / 2012: 5,1% / 2011: 6,8% / 2010: 5,4% / 2009: 6,7% / 2008: 7,1% / 2007: 3,0%

Πίνακας 3

Η κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών

(ποσά σε δισ. ευρώ)

2025: 12,1 / 2024: 11,4 / 2023: 10,8 / 2022: 10,3 / 2021: 4,08 / 2020: 0,67 / 2019: 0,84 / 2018: 1,59 / 2017: 2,38 / 2016: 1,71 / 2015: 0,86 / 2014: 3,05 (ζημίες) / 2013: 2,49 / 2012: 6,60(ζημίες) / 2011: 7,40(ζημίες) / 2010: 3,10(ζημίες) / 2009: 3,80 / 2008: 5,70 / 2007: 11,3 / 2006: 8,30