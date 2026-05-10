Κρουαζιέρα: Μετά τον Πειραιά, τα λιμάνια Κέρκυρας και Ηρακλείου φέρνουν τις περισσότερες εισπράξεις

Με εξαίρεση τον Πειραιά, το μεγάλο λιμάνι της χώρας όπου σημειώνονται οι περισσότερες αφίξεις και εισπράξεις από την κρουαζιέρα, η Κέρκυρα και η Σαντορίνη αναδεικνύονται σε κορυφαία λιμάνια στις εισπράξεις και στις αφίξεις αντίστοιχα.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) έδειξαν ότι το 2025 οι εισπράξεις από την κρουαζιέρα αυξήθηκαν περίπου 5% με κυριότερο λιμάνι τον Πειραιά, με συμμετοχή 49,3% επί του συνόλου. Ακολουθούν το λιμάνι της Κέρκυρας και το λιμάνι του Ηρακλείου με 11,9% και 7,6% των εισπράξεων αντιστοίχως.

Ειδικότερα, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι συνολικές εισπράξεις από επιβάτες κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 4,9% σε σύγκριση με το 2024 και ανήλθαν στα 1,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 146,6 εκατ. ευρώ αφορούν ταξιδιώτες που αναχώρησαν από την Ελλάδα (last port), ενώ περίπου 1 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύουν πρόσθετα έσοδα από την κρουαζιέρα.

Τα μερίδια των λιμανιών στις αφίξεις

Το 2025 καταγράφηκαν 5.806 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (έναντι 5.308 αφίξεις το 2024). Οι συνολικές διανυκτερεύσεις επιβατών εκτός κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν το 2025 κατά 13,2% σε σύγκριση με το 2024 και διαμορφώθηκαν στις 14 εκατ. διανυκτερεύσεις, επηρεάζοντας θετικά τη διαμόρφωση των εισπράξεων από την κρουαζιέρα. Οι συνολικοί επιβάτες κρουαζιέρας εκτιμώνται σε 5,6 εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12%.

Κυριότερο λιμάνι από πλευράς αφίξεων κρουαζιερόπλοιων είναι ο Πειραιάς, με συμμετοχή 14,9% επί του συνόλου. Ακολουθούν το λιμάνι της Μυκόνου και το λιμάνι της Σαντορίνης με 13,1% και 12,5% των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων αντιστοίχως.

Το 2025, οι συνολικές επισκέψεις επιβατών κρουαζιέρας ανήλθαν σε 8,2 εκατ. έναντι 7,8 εκατ. επισκέψεων το 2024, σημειώνοντας άνοδο κατά 4,5%. Από τη συμπληρωματική έρευνα κρουαζιέρας της ΤτΕ προέκυψε ότι το 80,8% των επιβατών ήταν διερχόμενοι (transit) επισκέπτες, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά μέσο όρο 1,5 στάσεις σε ελληνικά λιμάνια.

Οι 7 σημαντικότεροι λιμένες αφίξεως κρουαζιερόπλοιων καλύπτουν το 90,4% των συνολικών εισπράξεων από κρουαζιέρες και το 81,1% των συνολικών επισκέψεων επιβατών.