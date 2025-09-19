Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Ακρίβεια στα ακίνητα: Τα παλιά διαμερίσματα της ελληνικής επαρχίας πυροδοτούν τη νέα εκτίναξη των τιμών

Στη μεγάλη αύξηση των τιμών παλαιών οικιστικών ακινήτων σε μικρές επαρχιακές πόλεις και χωριά οφείλεται η εκτίναξη του ρυθμού ανόδου των τιμών τους πανελλαδικά στο β' τρίμηνο του 2025
Χωριό στο Πήλιο
EUROKINISSI / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
Δημήτρης Κατσαγάνης

Το βασικό πυροδότη της παραπέρα αύξησης των τιμών των οικιστικών ακινήτων (διαμερίσματα, κλπ) φαίνεται πως αποτελούν πλέον τα παλαιά κτίσματα σε περιοχές εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα σε άλλες μεγάλες πόλεις της της χώρας και σε άλλες περιοχές που ανήκουν στην ελληνική ύπαιθρο.

Αυτό δείχνει μία προσεκτική ματιά στα στοιχεία τα οποία δημοσίευσε την Τετάρτη (17.9.2025) η Τράπεζα της Ελλάδας για τις τιμές των διαμερισμάτων. Σύμφωνα με αυτά, στο β’ τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε ανάκαμψη συνολικά των τιμών οικιστικών ακινήτων, καθώς αυτές αυξήθηκαν κατά 7,3% έναντι 7,0% στο α’ τρίμηνο του 2025.

Η αύξηση αυτή δεν οφείλεται στο ρυθμό αύξησης των νέων ακινήτων (διαμερίσματα έως 5 ετών), αλλά προπαντός στο ρυθμό αύξησης των παλιών διαμερισμάτων (πάνω από 5 έτη).

Τούτο διότι οι τιμές των παλιών διαμερισμάτων αυξήθηκαν περισσότερο σε σχέση με εκείνες των νέων (+7,6% έναντι 6,8%).

Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο ρυθμός αύξησης των νέων διαμερισμάτων έπεσε στο β’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το α’ τρίμηνο (6,8% έναντι 7,9%), ενώ ο ρυθμός αύξησης των παλιών ανέβηκε (στο 7,6% έναντι του 6,4%).

Το φρενάρισμα της ανόδου των νέων διαμερισμάτων οφείλεται σε αντίστοιχο φρενάρισμα σε όλη τη χώρα (Θεσσαλονίκη, άλλες μεγάλες πόλεις, «λοιπές περιοχές» δηλαδή ύπαιθρο) με εξαίρεση την Αθήνα.

Αντίθετα, εκτίναξη παρουσιάζει ο ρυθμός ανόδου των τιμών των παλιών διαμερισμάτων στην ελληνική επαρχία.

Συγκεκριμένα:

Στις «λοιπές περιοχές» της χώρας (δηλαδή εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης, μεγάλων πόλεων) σημειώθηκε στο β’ τρίμηνο του 2025 αύξηση 9,2% έναντι 7,5% στο α’ τρίμηνο του 2025.

Στις «άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας» (δηλαδή εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης) σημειώθηκε στο β’ τρίμηνο του 2025 αύξηση 9,2% έναντι 6,2% στο αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Αντίθετα στη Θεσσαλονίκη, οι τιμές των παλιών διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 10,2% στο β’ τρίμηνο του 2025 έναντι 11,0% στο αμέσως προηγούμενο.

Να σημειωθεί, πάντως, πως και στην Αθήνα ανέβηκε ο ρυθμός αύξησης των τιμών οικιστικών ακινήτων, πλην όμως βραδύτερα από ό,τι στην ελληνική επαρχία (6,1% έναντι 5,2%).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Στα χέρια της επόμενης ελληνικής κυβέρνησης η βόμβα της διαπραγμάτευσης στις Βρυξέλλες για το νέο Προϋπολογισμό της ΕΕ
H Ελλάδα θα έχει την προεδρία της ΕΕ κατά τoν Ιούλιο – Δεκέμβριο του 2027, ενώ ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο έως την 31η Δεκεμβρίου 2027
Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Newsit logo
Newsit logo