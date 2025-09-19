Ακρίβεια στα ακίνητα: Τα παλιά διαμερίσματα της ελληνικής επαρχίας πυροδοτούν τη νέα εκτίναξη των τιμών

Το βασικό πυροδότη της παραπέρα αύξησης των τιμών των οικιστικών ακινήτων (διαμερίσματα, κλπ) φαίνεται πως αποτελούν πλέον τα παλαιά κτίσματα σε περιοχές εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα σε άλλες μεγάλες πόλεις της της χώρας και σε άλλες περιοχές που ανήκουν στην ελληνική ύπαιθρο.

Αυτό δείχνει μία προσεκτική ματιά στα στοιχεία τα οποία δημοσίευσε την Τετάρτη (17.9.2025) η Τράπεζα της Ελλάδας για τις τιμές των διαμερισμάτων. Σύμφωνα με αυτά, στο β’ τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε ανάκαμψη συνολικά των τιμών οικιστικών ακινήτων, καθώς αυτές αυξήθηκαν κατά 7,3% έναντι 7,0% στο α’ τρίμηνο του 2025.

Η αύξηση αυτή δεν οφείλεται στο ρυθμό αύξησης των νέων ακινήτων (διαμερίσματα έως 5 ετών), αλλά προπαντός στο ρυθμό αύξησης των παλιών διαμερισμάτων (πάνω από 5 έτη).

Τούτο διότι οι τιμές των παλιών διαμερισμάτων αυξήθηκαν περισσότερο σε σχέση με εκείνες των νέων (+7,6% έναντι 6,8%).

Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο ρυθμός αύξησης των νέων διαμερισμάτων έπεσε στο β’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το α’ τρίμηνο (6,8% έναντι 7,9%), ενώ ο ρυθμός αύξησης των παλιών ανέβηκε (στο 7,6% έναντι του 6,4%).

Το φρενάρισμα της ανόδου των νέων διαμερισμάτων οφείλεται σε αντίστοιχο φρενάρισμα σε όλη τη χώρα (Θεσσαλονίκη, άλλες μεγάλες πόλεις, «λοιπές περιοχές» δηλαδή ύπαιθρο) με εξαίρεση την Αθήνα.

Αντίθετα, εκτίναξη παρουσιάζει ο ρυθμός ανόδου των τιμών των παλιών διαμερισμάτων στην ελληνική επαρχία.

Συγκεκριμένα:

Στις «λοιπές περιοχές» της χώρας (δηλαδή εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης, μεγάλων πόλεων) σημειώθηκε στο β’ τρίμηνο του 2025 αύξηση 9,2% έναντι 7,5% στο α’ τρίμηνο του 2025.

Στις «άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας» (δηλαδή εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης) σημειώθηκε στο β’ τρίμηνο του 2025 αύξηση 9,2% έναντι 6,2% στο αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Αντίθετα στη Θεσσαλονίκη, οι τιμές των παλιών διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 10,2% στο β’ τρίμηνο του 2025 έναντι 11,0% στο αμέσως προηγούμενο.

Να σημειωθεί, πάντως, πως και στην Αθήνα ανέβηκε ο ρυθμός αύξησης των τιμών οικιστικών ακινήτων, πλην όμως βραδύτερα από ό,τι στην ελληνική επαρχία (6,1% έναντι 5,2%).