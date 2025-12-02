Μακρο-οικονομία

Άλμα στο 2,9% έκανε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα φέτος τον Νοέμβριο

Τον Οκτώβριο του 2025 ο πληθωρισμός έτρεξε με ρυθμό μόλις 1,6%
A worried woman checking her wallet when shopping in supermarket. Inflation and economic recession concept.
iStock

Άνοδο σε σχέση με τον περασμένο μήνα, αλλά ηπιότερη πορεία σε σχέση με πέρσι χάραξε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με την Eurostat, την στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, σχετικό δελτίο τύπου της Eurostat, αναφέρει πως ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,9% το Νοέμβριο του 2025 έναντι 3% το Νοέμβριο του 2024.

Ωστόσο μεταξύ Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2025, ο πληθωρισμός «πήρε» επιπλέον 1,3 μονάδες (2,9% το Νοέμβριο του 2025 έναντι 1,6% τον Οκτώβριο του 2025).

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,2% τον Νοέμβριο του 2025, από 2,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, ο τομέας των υπηρεσιών αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Νοέμβριο (3,5%, σε σύγκριση με 3,4% τον Οκτώβριο), ακολουθούμενος από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο) και την ενέργεια (-0,5%, σε σύγκριση με -0,9% τον Οκτώβριο).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
89
82
72
71
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Κεραμέως: Αμοιβαία επωφελής η ιστορική κοινωνική συμφωνία για εργαζόμενους και επιχειρήσεις
Δεν φτάσαμε εδώ από την μία μέρα στην άλλη, και η υπογραφή της συμφωνίας έγινε τώρα γιατί ήταν πρόσφορο το έδαφος, αφού είχαν προηγηθεί διάφορες πρωτοβουλίες, τόνισε η κ. Κεραμέως
Η Νίκης Κεραμέως
Newsit logo
Newsit logo