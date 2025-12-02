Άλμα στο 2,9% έκανε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα φέτος τον Νοέμβριο

Άνοδο σε σχέση με τον περασμένο μήνα, αλλά ηπιότερη πορεία σε σχέση με πέρσι χάραξε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με την Eurostat, την στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, σχετικό δελτίο τύπου της Eurostat, αναφέρει πως ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,9% το Νοέμβριο του 2025 έναντι 3% το Νοέμβριο του 2024.

Ωστόσο μεταξύ Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2025, ο πληθωρισμός «πήρε» επιπλέον 1,3 μονάδες (2,9% το Νοέμβριο του 2025 έναντι 1,6% τον Οκτώβριο του 2025).

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,2% τον Νοέμβριο του 2025, από 2,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, ο τομέας των υπηρεσιών αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Νοέμβριο (3,5%, σε σύγκριση με 3,4% τον Οκτώβριο), ακολουθούμενος από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο) και την ενέργεια (-0,5%, σε σύγκριση με -0,9% τον Οκτώβριο).