Αμοιβαία Κεφάλαια: Ρεκόρ 22ετίας – Ξεπέρασε τα 30 δισ. το ενεργητικό τους

Η αυξημένη εισροή κεφαλαίων στα αμοιβαία κεφάλαια οδηγεί το ενεργητικό τους πάνω από τα 30 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2026.

Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων καταγράφει σταθερή άνοδο από το 2018 έως σήμερα, με το συνολικό ενεργητικό να έχει αυξηθεί κατά 24,8 δισ. ευρώ και να διαμορφώνεται στα 30,9 δισ. (στοιχεία 21.4.2026), από τα 6,1 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2018. Πρόκειται για υψηλά 22ετίας, ποσό που είναι το υψηλότερο από το 2004 που ήταν στα 31,6 δισ. ευρώ.

Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες επιδόσεις είχαν καταγραφεί την περίοδο της κρίσης, το 2011 με 5,2 δισ. ευρώ και το 2012 με 5,9 δισ.

Με τις αποδόσεις σε αναγνωστικές προς τα αμοιβαία κεφάλαια τοποθετήσεις και κυρίως με οι χαμηλές αποδόσεις στις καταθέσεις και ιδιαίτερα στις προθεσμιακές, αρκετοί αποταμιευτές στρέφονται προς τα αμοιβαία κεφάλαια, με τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις το περασμένο έτος.

Οι πρωταγωνιστές του 2025

Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια είχαν αύξηση στην καθαρή τους τιμή το 2025 κατά 28.42% συνολικά ενώ τις μεγαλύτερες αποδόσεις είχαν τα εξής: Optima Ελληνικό Μετοχικό (+53,61%), Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (Ι) (+52,80%), Allianz Επιθετικής Στρατηγικής (+51,40%), Alpha ETF FTSE Athex Large Cap (+51,01%), Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) (+50,83%), Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (U) (+50,08%) και Eurobank (LF) Equity- Greek (+50,05%).

Τα παραπάνω μετοχικά αμοιβαία κατέγραψαν αποδόσεις μεγαλύτερες από την ετήσια απόδοση του Γενικού Δείκτη Τιμών (+44,30%).

Τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια είχαν αύξηση στην καθαρή τους τιμή το 2025 κατά 13,83% συνολικά ενώ τις μεγαλύτερες αποδόσεις είχαν τα εξής:Optima Greek μικτό εσωτερικού(R) (+32,23%), Allianz Μικτό Εσωτερικού (+30,40%), Fast Finance Growth Εσωτερικού(R) (+29,42%), Allianz μικτό Εσωτερικού (Unit Linked) (+28,67%) και Alpha Ελληνικό μικτό (+27,22%).

Στα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια η μέση απόδοσή διαμορφώθηκε στο 1,15%, ενώ τις καλύτερες επιδόσεις σημείωσαν τα εξής: Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας (+4,96%), Optima income 2029 ομολογιακό (+4,34%), Optima income 2028 ομολογιακό (+4,20%), Πειραιώς Α/Κ Ομολογιών Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (+3,95%), Eurobank (LF) High yield a list fund (+3,64%), Optima income ομολογιακό 2030 (+3,55%), Δήλος Eurobond ομολογιακό (+3,49%) και Eurobank (LF) income plus fund (+3,48%).

Το α’ τρίμηνο του 2026

Το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς βρήκε τις διεθνείς αγορές αντιμέτωπες με νέες γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν δημιούργησε κύματα αβεβαιότητας και έντονη μεταβλητότητα. Παρά το δυσμενές περιβάλλον, ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης παρέμεινε σταθερός, με περιορισμένες πιέσεις.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτο τριμήνου του 2026 διαμορφώθηκε στα 48,64 δισ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,87% από το τέλος του 2025.

Η σύνθεση των υπό διαχείριση κεφαλαίων Θεσμικών Διαχειριστών στις 31/3/2026 έχει ως εξής: ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) (61,5%), Asset Management (25,9%), AEEAΠ (10,7%) και ΟΕΕ (1,9%).

Στις 31.3.2026, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 2% από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 29,93 δισ. ευρώ.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι ροές κεφαλαίων προς τους ΟΣΕΚΑ διατηρήθηκαν σε θετικά επίπεδα στα 980,9 εκατ. ευρώ. Οι σημαντικότερες εισροές κεφαλαίων από την αρχή του έτους καταγράφηκαν στους Διεθνείς Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ (283 εκατ. ευρώ), Σύνθετους ΟΣΕΚΑ – Ειδικού Τύπου (220 εκατ. ευρώ), Μετοχικούς ΟΣΕΚΑ Αναπτυγμένων Αγορών (137 εκατ. ευρώ) και Μικτούς ΟΣΕΚΑ (135 εκατ. ευρώ).

Η σύνθεση της συνολικής αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά κατηγορία στις 31/3/2026 είχε ως εξής: Ομολογιακοί (57%), Mετοχικοί (17%), Funds of Funds (10%), Μικτοί (6%), Σύνθετοι (6%) και Χρηματαγοράς (4%).

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν αρνητικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες, ακολουθώντας την αρνητική πορεία των διεθνών αγορών λόγω των γεωπολιτικών και στρατιωτικών εντάσεων.

Θετικές Αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αμερικής 5,23%

Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αναπτυσσομένων Αγορών 3,80%

ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) 0,29%

Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Κρατικοί – Αναπτυγμένων Χωρών 0,09%

Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται μικρή μείωση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,55% από την 31.12.2025 σε 12,6 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της ΕΘΕ.

Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ και ΑΕΕΧ), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της ΕΘΕ, ανέρχεται σε 918 εκατ. ευρώ, όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των 650 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα των ΑΕΕΑΠ στα 5,18 δισ. ευρώ με 31.12.2025 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), επηρεάστηκε από την πώληση αξίας 1,4 δισ. ευρώ επενδυτικών ακινήτων εντός του 2025 και κατέγραψε μείωση 12,6% σε σχέση με την 30.6.2025 και 12,4% σε σχέση με την 31.12.2024. Το συνολικό ενεργητικό των ΑΕΕΑΠ σημείωσε οριακή μείωση 2,79% σε σχέση με την 31.12.2024, στα 6,43 δισ. ευρώ.

Η πορεία της αγοράς Α/Κ

(ποσά σε δισ. ευρώ)