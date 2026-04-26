Tο υπερπλεόνασμα του 2025 δημιουργεί χώρο 1,2 δισ. με ορίζοντα τη ΔΕΘ και το 2027

Η ανακοίνωση από τη Eurostat και την ΕΛΣΤΑΤ του υπερπλεονάσματος που πέτυχε η Ελλάδα το 2025 σε σχέση με τους στόχους του προϋπολογισμού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επεξεργασία του νέου πακέτου ελαφρύνσεων που σχεδιάζει να παρουσιάσει η κυβέρνηση στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Τα νέα μέτρα στήριξης 500 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2025, την Τετάρτη (22.4.2026), αποτελούν το πρώτο βήμα στον συνολικότερο κυβερνητικό προγραμματισμό για την επιστροφή των θετικών δημοσιονομικών επιδόσεων στην κοινωνία φέτος και το 2027. Μέρος αυτού του σχεδιασμού είναι και οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, η έκταση των οποίων αρχίζει να προδιαγράφεται μετά την επικύρωση των στοιχείων για το υπερπλεόνασμα του 2025 στο 4,9% του ΑΕΠ έναντι προηγούμενου στόχου 3,7% του ΑΕΠ.

Με βάση τα στοιχεία αυτά διαμορφώνεται συνολικά δημοσιονομικός χώρος (αφού υπολογιστούν και οι περιορισμοί στις δημόσιες δαπάνες) 1,7 δισ. ευρώ για εφέτος και το επόμενο έτος. Από αυτά, τα 500 εκατ. ευρώ καλύπτονται με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και εξειδικεύτηκαν από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη την περασμένη εβδομάδα (επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, 150 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά, αύξηση στα 300 ευρώ στην ενίσχυση για συνταξιούχους κτλ.). Απομένουν 1,2 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 200 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για νέα μέτρα στήριξης φέτος και άλλο 1 δισ. ευρώ που θα αφορούν εξαγγελίες για το 2027.

Πίσω από τον κυβερνητικό σχεδιασμό βρίσκεται η ισχυρή απόδοση της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τα θετικά αποτελέσματα που φέρνουν τα μέτρα περιορισμού της φοροδιαφυγής. Παρά το υψηλό κόστος λόγω της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα παραμείνει εφέτος στα επίπεδα του 2% μετά την αναθεώρηση του αρχικού στόχου 2,4% όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Μάλιστα η όποια φετινή αναθεώρηση του στόχου για το ΑΕΠ θα καλυφθεί από την αναθεώρηση προς τα πάνω στο 2% από 1,7% αρχικής πρόβλεψης του ρυθμού ανάπτυξης για το 2027. Η εξίσωση των αναθεωρήσεων οδηγεί επίσης σε ακόμη υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα για το 2026. Για αυτό και ο νέος στόχος που έθεσε το ΥΠΟΙΚ για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2026 είναι 3,2% του ΑΕΠ από 2,8% του ΑΕΠ. Στο 3,2% του ΑΕΠ καθορίζεται και ο στόχος για το πρωτογενές αποτέλεσμα του 2027. Αναθεωρείται επίσης προς το καλύτερο η εκτίμηση για το ύψος του δημόσιου χρέους φέτος στο 136,8% του ΑΕΠ από 138,2% και σε 130,3% το 2027.

Το επόμενο διάστημα ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και με βάση τα δημοσιονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν το ΥΠΟΙΚ θα προχωρήσει στη σύνθεση των μέτρων στήριξης της ΔΕΘ. Πρόθεση της κυβέρνησης όπως έχει ήδη εξαγγελθεί είναι βασικός πυλώνας του πακέτου αυτού να είναι τα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών.

Μεταξύ των μέτρων που αναμένεται να εξεταστούν είναι: