Ασφαλιστικές εισφορές 2026: Αύξηση 2,5% για μη μισθωτούς και νέο πλαφόν 7.761,94 ευρώ – Αναλυτικά τα ποσά

Αύξηση 2,5% στις ασφαλιστικές εισφορές του 2026 για όλους τους μη μισθωτούς, δηλαδή για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ περιλαμβάνει το νέο επίσημο πλαίσιο που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Η απόφαση εφαρμόζει την ετήσια αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών με βάση τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του 2025 και καταλήγει σε οριζόντια προσαύξηση 2,5% στα ποσά που ισχύουν ανά κλάδο από 01.01.2026.

Το πρώτο σημείο που αλλάζει αφορά και τους μισθωτούς, γιατί επηρεάζει τη βάση υπολογισμού εισφορών σε υψηλές αποδοχές.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν) προσαυξάνεται κατά 2,5% και διαμορφώνεται σε 7.761,94 ευρώ τον μήνα. Πρακτικά, πάνω από αυτό το επίπεδο αποδοχών δεν αυξάνεται περαιτέρω η ασφαλιστική βάση, άρα ούτε οι εισφορές που υπολογίζονται πάνω σε αυτή.

Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αναπροσαρμόζονται ασφαλιστικές κατηγορίες κύριας σύνταξης.

Τα ποσά διαμορφώνονται σε:

185,09 ευρώ (1η κατηγορία),

222,12 ευρώ (2η),

281,82 ευρώ (3η),

354,66 ευρώ (4η),

440,64 ευρώ (5η),

597,06 ευρώ (6η) και

111,06 ευρώ για την ειδική κατηγορία, όπως προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο.

Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, «τρέχει» η ίδια προσαύξηση τόσο στην εισφορά κύριας σύνταξης όσο και στην εισφορά υπέρ Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ).

Η κύρια σύνταξη διαμορφώνεται σε:

108,67 ευρώ (1η),

131,35 ευρώ (2η),

165,99 ευρώ (3η),

208,98 ευρώ (4η),

260,33 ευρώ (5η) και

352,28 ευρώ (6η).

Η εισφορά ΛΑΕ αντίστοιχα είναι:

2,39 ευρώ (1η και 2η),

3,58 ευρώ (3η και 4η),

4,78 ευρώ (5η) και

7,16 ευρώ (6η).

H αναπροσαρμογή 2,5% αφορά και τις εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, χωριστά για παροχές «σε χρήμα» και «σε είδος».

Για αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, η εισφορά υγείας σε χρήμα είναι 5,97 ευρώ στην 1η κατηγορία και 7,16 ευρώ στις κατηγορίες 2 έως 6, ενώ η υγεία σε είδος είναι 59,71 ευρώ στην 1η κατηγορία και 71,65 ευρώ στις κατηγορίες 2 έως 6.

Για την ειδική κατηγορία, τα ποσά είναι 3,58 ευρώ (σε χρήμα) και 35,82 ευρώ (σε είδος).

Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, η υγεία σε χρήμα είναι 3,58 ευρώ σε όλες τις κατηγορίες, ενώ η υγεία σε είδος είναι 34,63 ευρώ στην 1η κατηγορία και 41,79 ευρώ στις κατηγορίες 2 έως 6.

Με βάση τα ποσά της απόφασης, ένας ελεύθερος επαγγελματίας στην 1η κατηγορία έχει κύρια σύνταξη 185,09 ευρώ και υγεία 5,97 ευρώ (σε χρήμα) συν 59,71 ευρώ (σε είδος), άρα συνολικά 250,77 ευρώ τον μήνα.

Στην ειδική κατηγορία, το αντίστοιχο σύνολο είναι 111,06 ευρώ για κύρια σύνταξη και 3,58 ευρώ συν 35,82 ευρώ για υγεία, άρα 150,46 ευρώ τον μήνα.

Για έναν ασφαλισμένο του πρώην ΟΓΑ στην 1η κατηγορία, το άθροισμα κύριας σύνταξης 108,67 ευρώ, εισφοράς ΛΑΕ 2,39 ευρώ και υγείας 3,58 ευρώ συν 34,63 ευρώ διαμορφώνεται σε 149,27 ευρώ τον μήνα.

Στην 6η κατηγορία του πρώην ΟΓΑ, το αντίστοιχο άθροισμα (352,28 ευρώ κύρια σύνταξη, 7,16 ευρώ ΛΑΕ και 3,58 ευρώ συν 41,79 ευρώ για υγεία) φτάνει 404,81 ευρώ τον μήνα.

Πέρα από αυτά, η ίδια απόφαση αναπροσαρμόζει και δύο κλάδους που αφορούν ειδικότερες ασφαλιστικές υποχρεώσεις, άρα δεν «αγγίζουν» όλους.

Για τον κλάδο εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών διαμορφώνονται σε 31,05 ευρώ (1η), 37,02 ευρώ (2η) και 44,18 ευρώ (3η), με ρητή πρόβλεψη ότι καλύπτουν αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και έμμισθους δικηγόρους και μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς του κλάδου.

Για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του ΤΕΚΑ, τα ποσά είναι 46,57 ευρώ (1η), 56,13 ευρώ (2η) και 66,88 ευρώ (3η), με αναφορά σε αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, έμμισθους δικηγόρους και μισθωτούς μηχανικούς.

Αν κάποιος υπάγεται τόσο σε επικουρική όσο και σε εφάπαξ, τα ποσά αυτά προστίθενται στις εισφορές κύριας σύνταξης και υγείας.

Ενδεικτικά, στην 1η κατηγορία ελευθέρου επαγγελματία, το σύνολο κύριας σύνταξης και υγείας (250,77 ευρώ) διαμορφώνεται σε 328,39 ευρώ αν προστεθούν και η 1η κατηγορία επικουρικής (46,57 ευρώ) και η 1η κατηγορία εφάπαξ (31,05 ευρώ).