Αύξηση 8,1% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα 14 αεροδρόμια της Fraport Greece

Αύξηση 8,1% σημείωσε η επιβατική κίνηση στα 14 αεροδρόμια της Fraport Greece τον Ιανουάριο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Πιο αναλυτικά, διακινήθηκαν σχεδόν 718 χιλ. επιβάτες στα αεροδρόμια, δηλαδή 54 χιλ. επιπλέον σε σχέση με πέρυσι. Η αύξηση αυτή βασίζεται κυρίως στη επιβατική κίνηση της Θεσσαλονίκης, όπου διατήρησε την ισχυρή ανοδική της τάση, καταγράφοντας αύξηση 5,8% προσθέτοντας 25 χιλ. επιβάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στον εγχώριο και τον διεθνή τομέα, με σχεδόν την ίδια συνεισφορά.