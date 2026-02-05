Συμβαίνει τώρα:
Αύξηση 8,6% στην επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον Ιανουάριο

«Παραλίγο» 2 εκατ. οι ταξιδιώτες, σύμφωνα με τον ΔΑΑ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Αύξηση 8,6% σημείωσε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, φθάνοντας τα 1,99 εκατ. ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής κίνηση στο αεροδρόμιο, κινήθηκαν ανοδικά, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 7,1% και 9,2% αντίστοιχα.

Στατιστικά της επιβατικής κίνησης

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, ανήλθε σε 17.748, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,3% σε σχέση με το 2025.

Στατιστικά των πτήσεων

Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 7,6% και 7,1%, αντίστοιχα.

