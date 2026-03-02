Αύξηση στις τιμές των καυσίμων λόγω διεθνών τιμών πετρελαίου από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή – Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται σημαντική αύξηση στις τιμές των καυσίμων αφού συνδέεται άμεσα με την άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, λόγω της σύγκρουσης ανάμεσα σε ΗΠΑ Ιράν και Ισραήλ.

Ένας από τους βασικότερους λόγους αυτής της εξέλιξης είναι οι καθυστερήσεις στη διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου. Η αύξηση των διεθνών τιμών επηρεάζει άμεσα όχι μόνο τη βενζίνη στα πρατήρια καυσίμων, αλλά και το σύνολο των αγαθών που επιβαρύνονται από την αύξηση του μεταφορικού κόστους στην τοπική αγορά. Ως αποτέλεσμα, οι ανατιμήσεις διαχέονται σε ευρύ φάσμα της αγοράς, εντείνοντας τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν έντονη άνοδο με το αργό Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι με άνοδο πάνω από 9% μεταφέροντας πρόσθετο κόστος σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Η αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου επηρεάζει άμεσα και τις τιμές των καυσίμων, όπως η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Οι εταιρείες διύλισης και εμπορίας μετακυλιούν το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα οι τιμές στα πρατήρια να ανεβαίνουν. Η αγορά καυσίμων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις διεθνείς εξελίξεις, καθώς το πετρέλαιο αποτελεί βασική πρώτη ύλη.

Στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές σχεδόν άμεσα στα πρατήρια καυσίμων. Οι εταιρείες εμπορίας προμηθεύονται καύσιμα με βάση τις διεθνείς τιμές και όταν το κόστος αγοράς αυξάνεται, η διαφορά μεταφέρεται στην τιμή χονδρικής και στη συνέχεια στην αντλία.

Στο κακό σενάριο που το πετρέλαιο θα φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει τα 1,80 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με παράγοντες της εμπορίας πετρελαιοειδών. Εξάλλου η τιμή της αμόλυβδης 95άρας έχει ήδη ξεπεράσει τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο από το Σάββατο (28.2.2026) και το πετρέλαιο κίνησης (Diesel) 1,568 ευρώ το λίτρο.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που ενδέχεται να επηρεάσουν την αγορά ενέργειας, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, παρακολουθεί από το Σάββατο την εξέλιξη των τιμών βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και τη διαθεσιμότητά τους στα πρατήρια σε όλη τη χώρα.

Μάλιστα ενεργοποίησε από χθες Κυριακή (1.3.2026) εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων σε πρατήρια καυσίμων.

Σημειώνεται ότι συνεχιζόμενη αύξηση ενισχύει τον φόβο για αλυσιδωτές επιπτώσεις πέρα από τα καύσιμα, καθώς το υψηλότερο ενεργειακό κόστος μετακυλίεται στα μεταφορικά και, τελικά, στις τιμές των προϊόντων. Εφόσον η γεωπολιτική ένταση παραμείνει ή κλιμακωθεί, θεωρείται πιθανό να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές.