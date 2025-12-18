Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τι αλλάζει για τους δανειολήπτες

Μέσω ψηφιακής πλατφόρμας οι δανειολήπτες που εξυπηρετούν δάνεια σε ελβετικό φράγκο θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης της οφειλής τους. Το ποσοστό που θα κατοχυρώσουν θα διαμορφώνεται ανάλογα με το εισόδημά τους, τα τραπεζικά τους υπόλοιπα, καθώς και την αξία της ακίνητης περιουσίας τους.



Συγκεκριμένα, περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο χορήγησαν οι ελληνικές τράπεζες την περίοδο 2005 – 2007. Σχεδόν 19.000 από αυτά έχουν ήδη αποπληρωθεί, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στα χέρια είτε των τραπεζών είτε των funds. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι δανειολήπτες καλούνται να αποπληρώσουν υπέρογκα ποσά λόγω της μεγάλης υποχώρησης του ευρώ έναντι του ελβετικού νομίσματος.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, Δέσποινα Σονιάδου, δήλωσε στην εκπομπή Live Now ότι «Αυτά τα δάνεια δεν είχαν προς συμβατική ενημέρωση δανειολήπτες και δεν υπήρχε διαφάνεια στους γενικούς όρους συναλλαγής».

Με στόχο να απεγκλωβιστούν από αυτή τη δύσκολη κατάσταση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φέρνει ρύθμιση με την οποία το δάνειο μετατρέπεται σε ευρώ με ευνοϊκή ισοτιμία που ισοδυναμεί με κούρεμα. Η ρύθμιση είναι προαιρετική και αφορά μόνο τα πράσινα δάνεια.

«Να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι σε τέσσερις κατηγορίες, στην ουσία αναλόγως των εισοδηματικών και περιουσιακών τους στοιχείων και να έχουν ένα κλιμακωτό κουέμα που μπορεί να είναι από 15 έως 50% ως προς το κεφάλαιο» δήλωσε στο ΕΡΤnews o Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.

Προβλέπεται ακόμα σταθερό επιτόκιο 2.3 έως 2.9% και δυνατότητα επιμήκυνσης έως και 5 χρόνια. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η εκπρόσωπος των δανειοληπτών, «αυτός που έχει το χαμηλό εισόδημα και θα τύχει αυτού του κουρέματος και θα του το μετατρέψει σε ευρώ, χωρίς να υπολογίσει τι έδωσε όλα αυτά τα χρόνια ο δανειολήπτης. Ότι θα το κουρέψει θα του τα πάρει με επιμήκυνση χρόνου».

Από την πλευρά της δικηγόρος Aριάδνη Δούκα, θέλοντας να δείξει την επιβάρυνση των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο ανέφερε ότι ένα δάνειο με αρχικό ποσό 166.000 ευρώ και καταβολές δόσεων 99.000 ευρώ έχει φτάσει σήμερα να είναι 207.000 ευρώ και με την απομείωση του 15% (λόγω εισοδηματικών κριτηρίων) θα ανέλθει στις 192.000 ευρώ. Όσα δάνεια σε ελβετικό φράγκο είναι κόκκινα μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.