DBRS: Σταθερή η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία, αμετάβλητες και οι προοπτικές

Σταθερή σε βαθμίδα ΒΒΒ διατήρησε η DBRS την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα (06.03.2026), δείχνοντας ότι δεν αλλάζει προς το παρόν η «ανάγνωση» για τους βασικούς κινδύνους, ενώ οι αγορές ξαναζυγίζουν τον γεωπολιτικό παράγοντα και την επίδρασή του σε ενέργεια, μεταφορές και πληθωρισμό.

Στην έκθεσή της, η DBRS «βλέπει» ως στήριγμα της ελληνικής οικονομίας την εικόνα των δημόσιων οικονομικών και την πορεία του χρέους, μαζί με τη διατήρηση θετικών ρυθμών ανάπτυξης. Παράλληλα, καταγράφει βελτίωση στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με τις τράπεζες να εμφανίζουν καλύτερη ποιότητα ενεργητικού και πιο άνετα κεφαλαιακά περιθώρια σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την αγορά, μια σταθερή έκθεση λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τα ελληνικά ομόλογα και, έμμεσα, για το κόστος χρηματοδότησης επιχειρήσεων και τραπεζών. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο αν θα επιβεβαιωθεί η αντοχή των εσόδων και της κατανάλωσης, αν οι τιμές καυσίμων και οι ναύλοι μείνουν ανεβασμένοι, αλλά και στο πώς θα κινηθεί το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, και στη διατήρηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.

Στον αντίποδα, αν και οι προοπτικές παραμένουν σταθερές, η έκθεση προειδοποιεί ότι ένα παρατεταμένο ενεργειακό σοκ ή νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μπορεί να περάσει στην οικονομία μέσω ακριβότερων καυσίμων, πιέσεων στην κατανάλωση και επιβάρυνσης του ισοζυγίου, με αποτύπωμα και στα δημόσια έσοδα. Το συμπέρασμα της DBRS είναι ότι το βασικό ρίσκο παραμένει «εξωτερικό», ενώ η αξιολόγηση συνεχίζει να στηρίζεται στη δημοσιονομική συνέπεια και στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.