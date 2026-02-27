Μακρο-οικονομία

ΕΚΤ: Μειώθηκε κατά 20% ο αριθμός των πλαστών χαρτονομισμάτων ευρώ το 2025

Τα χαρτονομίσματα των 20 και των 50 ευρώ καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης
banknote: 20 euro 50 euro 100 euro thrown on the ground
iStock

Το 2025 καταγράφηκε αισθητή μείωση στα περιστατικά πλαστών χαρτονομισμάτων του ευρώ, καθώς περίπου 444.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία, σημειώνοντας πτώση 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η ΕΚΤ αποτυπώνει την εικόνα που επικρατεί σήμερα, αναδεικνύοντας τις εξελίξεις στον αριθμό των πλαστών χαρτονομισμάτων. Περίπου 444.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το 2025, υπήρξε δηλαδή μείωση κατά 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η πιθανότητα κάποιος να λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο είναι μικρή, καθώς ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων είναι πολύ χαμηλός σε σχέση με τα γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ σε κυκλοφορία, αναφέρει η ΕΚΤ. Το 2025 εντοπίστηκαν 14 πλαστά ανά εκατομμύριο γνήσιων τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία. Πρόκειται για ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα από την εισαγωγή του ευρώ και μετά.

plasta artonomismata ekt

Τα τραπεζογραμμάτια των 20 και των 50 ευρώ εξακολούθησαν να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης. Οι δύο αυτές ονομαστικές αξίες αντιστοιχούσαν μαζί σε περίπου 80% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ, σύμφωνα με την ΕΚΤ. 96,8% των πλαστών τραπεζογραμματίων εντοπίστηκαν σε χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ 2,2% σε κράτη μέλη της ΕΕ εκτός ευρωζώνης και 1% σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η ΕΚΤ επισημαίνει πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τα πλαστά τραπεζογραμμάτια, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση. Τα περισσότερα πλαστά τραπεζογραμμάτια ανιχνεύονται εύκολα διότι είτε δεν διαθέτουν χαρακτηριστικά ασφαλείας είτε οι απομιμήσεις των υφιστάμενων χαρακτηριστικών είναι πολύ κακές.

Η γνησιότητα των τραπεζογραμματίων μπορεί να εξακριβωθεί εύκολα με τη μέθοδο των τριών ελέγχων:

Το Ευρωσύστημα βοηθά όσους κατ’ επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά να διασφαλίζουν ότι τα μηχανήματα διαχείρισης και επεξεργασίας τραπεζογραμματίων που έχουν ελεγχθεί με επιτυχία μπορούν να εντοπίζουν και να αποσύρουν από την κυκλοφορία τα πλαστά τραπεζογραμμάτια κατά τρόπο αξιόπιστο.

Η ΕΚΤ διευκρινίζει ότι αν κάποιος υποπτευθεί ότι έχει λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο, καλό θα ήταν να το τοποθετήσει δίπλα σε ένα τραπεζογραμμάτιο που είναι αποδεδειγμένα γνήσιο και να το συγκρίνει. Εφόσον οι υποψίες αποδειχθούν βάσιμες, θα πρέπει να μιλήσει με την αστυνομία ή – σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο – την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα ή την εμπορική τράπεζά του.

Το Ευρωσύστημα στηρίζει ενεργά τις διωκτικές αρχές στον αγώνα κατά της παραχάραξης και της κιβδηλείας του νομίσματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
165
138
104
86
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo