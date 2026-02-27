ΕΚΤ: Μειώθηκε κατά 20% ο αριθμός των πλαστών χαρτονομισμάτων ευρώ το 2025

Το 2025 καταγράφηκε αισθητή μείωση στα περιστατικά πλαστών χαρτονομισμάτων του ευρώ, καθώς περίπου 444.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία, σημειώνοντας πτώση 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η πιθανότητα κάποιος να λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο είναι μικρή, καθώς ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων είναι πολύ χαμηλός σε σχέση με τα γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ σε κυκλοφορία, αναφέρει η ΕΚΤ. Το 2025 εντοπίστηκαν 14 πλαστά ανά εκατομμύριο γνήσιων τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία. Πρόκειται για ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα από την εισαγωγή του ευρώ και μετά.

Τα τραπεζογραμμάτια των 20 και των 50 ευρώ εξακολούθησαν να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης. Οι δύο αυτές ονομαστικές αξίες αντιστοιχούσαν μαζί σε περίπου 80% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ, σύμφωνα με την ΕΚΤ. 96,8% των πλαστών τραπεζογραμματίων εντοπίστηκαν σε χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ 2,2% σε κράτη μέλη της ΕΕ εκτός ευρωζώνης και 1% σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η ΕΚΤ επισημαίνει πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τα πλαστά τραπεζογραμμάτια, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση. Τα περισσότερα πλαστά τραπεζογραμμάτια ανιχνεύονται εύκολα διότι είτε δεν διαθέτουν χαρακτηριστικά ασφαλείας είτε οι απομιμήσεις των υφιστάμενων χαρακτηριστικών είναι πολύ κακές.

Η γνησιότητα των τραπεζογραμματίων μπορεί να εξακριβωθεί εύκολα με τη μέθοδο των τριών ελέγχων:

έλεγχος με την αφή,

οπτικός έλεγχος και

εξέταση υπό γωνία, όπως περιγράφεται στην ειδική ιστοσελίδα για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ή στους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ.

Το Ευρωσύστημα βοηθά όσους κατ’ επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά να διασφαλίζουν ότι τα μηχανήματα διαχείρισης και επεξεργασίας τραπεζογραμματίων που έχουν ελεγχθεί με επιτυχία μπορούν να εντοπίζουν και να αποσύρουν από την κυκλοφορία τα πλαστά τραπεζογραμμάτια κατά τρόπο αξιόπιστο.

Η ΕΚΤ διευκρινίζει ότι αν κάποιος υποπτευθεί ότι έχει λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο, καλό θα ήταν να το τοποθετήσει δίπλα σε ένα τραπεζογραμμάτιο που είναι αποδεδειγμένα γνήσιο και να το συγκρίνει. Εφόσον οι υποψίες αποδειχθούν βάσιμες, θα πρέπει να μιλήσει με την αστυνομία ή – σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο – την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα ή την εμπορική τράπεζά του.

Το Ευρωσύστημα στηρίζει ενεργά τις διωκτικές αρχές στον αγώνα κατά της παραχάραξης και της κιβδηλείας του νομίσματος.