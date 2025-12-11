Μακρο-οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,5% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Οκτώβριο 2025

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (15,2%)
Close up of a Businessman working on a laptop computer and holding and looking at a mobile phone in the office. There are notepads on the desk. He is casually dressed
iStock

Αύξηση 2,5% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση αναφορικά με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Οκτώβριο 2025 και ανήλθε σε 34.486.065 χιλ. ευρώ, έναντι των 33.651.923 χιλ. ευρώ τον Οκτώβριο 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (15,2%) και τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (0,6%).

Μακρο-οικονομία
