Μακρο-οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 22,9% σημειώθηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, τον Ιούνιο

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται αύξηση κατά 5,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών
Stack coin money with report finance and banking with profit yong businessmen calculate about cost and stock market or forex graph.
iStock

Αύξηση 22,9% σημειώθηκε στον όγκο της ιδιωτικών οικοδομικών αδειών, στο σύνολο της χώρας, τον Ιούνιο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούνιο εκδόθηκαν 2.532 οικοδομικές άδειες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 557.848 τ.μ. επιφάνειας και 2.541.385 κυβικά μέτρα όγκου. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται αύξηση κατά 5,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 19,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 22,9% στον όγκο.

Το α’ εξάμηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 14% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 24,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 17,7% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2024.

