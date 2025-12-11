ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 2,4% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Οκτώβριο

Κατά 2,4% μειώθηκε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Οκτώβριο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, έναντι μείωσης 5,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει ότι η μείωση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών οφείλεται σε:

στη μείωση των τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 4,7% και

στην αύξηση των τιμών εισαγωγών από χώρες της ευρωζώνης κατά 0,5%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025, ενώ τον Οκτώβριο 2024 είχε σημειωθεί αύξηση 2,3% στην αντίστοιχη σύγκριση.