Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Ενεργειακό κόστος: Επί τάπητος ιταλικό μοντέλο στήριξης της ελληνικής βιομηχανίας

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν οι κκ Χατζηδάκης, Πιερρακάκης, Παπασταύρου αλλά και κορυφαία στελέχη της ελληνικής βιομηχανίας
Solar panels and wind turbines generating renewable energy for green and sustainable future.
iStock

Το «καυτό» ζήτημα της μείωσης του κόστους ενέργειας της βιομηχανίας αναμένεται να συζητηθεί σήμερα (22.9.25) σε σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, με συμμετοχή των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Από πλευράς βιομηχανίας, πληροφορίες αναφέρουν πως θα συμμετάσχουν πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και η πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου, Ράνια Αικατερινάρη. Στο τραπέζι της σύσκεψης για το κόστος ενέργειας στη βιομηχανία προβλέπεται πως θα βρεθεί,το ενδεχόμενο ενός μοντέλου στήριξης των ενεργοβόρων βιομηχανιών όπως αυτό έχει εφαρμοστεί στην Ιταλία («Energy Release 2.0»).

Ένα τέτοιο σχέδιο θα προέβλεπε πως οι βιομηχανίες συνεργάζονται με δημόσιο φορέα (GSE, αρχή που αντιστοιχεί με τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης της Ελλάδας) με αντικείμενο τη διάθεση μέσω συμβολαίων επί διαφοράς 24 TWh πράσινης ενέργειας στις ενεργοβόρες βιομηχανίες για τρία χρόνια με τιμή 65 ευρώ/Μεγαβατώρα.

Από τη δική τους πλευρά, όμως, οι βιομηχανίες θα πρέπει να αναλάβουν την υποχρέωση να οικοδομήσουν μονάδες ΑΠΕ διπλάσιας δυναμικότητας, αλλά και να επιστρέψουν την ίδια ποσότητα στο GSE τα επόμενα είκοσι έτη στην ίδια τιμή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Ψηφιακός χρυσός: Σχέδιο για να γίνει πιο προσιτή η αγορά του πολύτιμου μετάλλου από μικρoεπενδυτές
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού προωθεί την ιδέα του «ψηφιακού χρυσού» που θα διευκολύνει την αγορά του από όσους θέλουν να επενδύσουν σε αυτόν χωρίς τη διαμεσολάβηση εισηγμένων σε χρηματιστηριακές αγορές funds
New virtual money concept, Gold Bitcoins ( btc ) is Digital crypto-currency use blockchain Technology for
Γιατί οι διεθνείς επενδυτές επιλέγουν ελληνικά ομόλογα – Εισροές 7,5 δισ. ευρώ στο α΄ 6μηνο του 2025 για αγορές ομολόγων και εντόκων
Παρά τους κραδασμούς που παρατηρούνται τελευταία στις διεθνείς αγορές ομολόγων, η εγχώρια αγορά κρατικών ομολόγων παρουσιάζεται ανθεκτική
3d rendered financial graphs, perfectly usable for topics like stock exchange, financial technology or business and economy in general
Πιερρακάκης στο ECOFIN: «Καινοτομία και ψηφιοποίηση, ως μοχλοί ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης»
O Κυριάκος Πιερρακάκης, διευθύνοντας την συζήτηση, μετέφερε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την προσωπική του εμπειρία από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Newsit logo
Newsit logo