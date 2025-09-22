Ενεργειακό κόστος: Επί τάπητος ιταλικό μοντέλο στήριξης της ελληνικής βιομηχανίας

Το «καυτό» ζήτημα της μείωσης του κόστους ενέργειας της βιομηχανίας αναμένεται να συζητηθεί σήμερα (22.9.25) σε σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, με συμμετοχή των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Από πλευράς βιομηχανίας, πληροφορίες αναφέρουν πως θα συμμετάσχουν πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και η πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου, Ράνια Αικατερινάρη. Στο τραπέζι της σύσκεψης για το κόστος ενέργειας στη βιομηχανία προβλέπεται πως θα βρεθεί,το ενδεχόμενο ενός μοντέλου στήριξης των ενεργοβόρων βιομηχανιών όπως αυτό έχει εφαρμοστεί στην Ιταλία («Energy Release 2.0»).

Ένα τέτοιο σχέδιο θα προέβλεπε πως οι βιομηχανίες συνεργάζονται με δημόσιο φορέα (GSE, αρχή που αντιστοιχεί με τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης της Ελλάδας) με αντικείμενο τη διάθεση μέσω συμβολαίων επί διαφοράς 24 TWh πράσινης ενέργειας στις ενεργοβόρες βιομηχανίες για τρία χρόνια με τιμή 65 ευρώ/Μεγαβατώρα.

Από τη δική τους πλευρά, όμως, οι βιομηχανίες θα πρέπει να αναλάβουν την υποχρέωση να οικοδομήσουν μονάδες ΑΠΕ διπλάσιας δυναμικότητας, αλλά και να επιστρέψουν την ίδια ποσότητα στο GSE τα επόμενα είκοσι έτη στην ίδια τιμή.