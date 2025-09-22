Επιστολή Κουρέτα σε Πιερρακάκη για στήριξη κτηνοτρόφων Θεσσαλίας

Επιστολή με θέμα «Επείγοντα μέτρα στήριξης κτηνοτροφίας Θεσσαλίας λόγω επιζωοτιών (Πανώλη – Ευλογιά αιγοπροβάτων)» έστειλε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτριος Κουρέτας προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη προκειμένου να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι που πλήττονται από τις ζωονόσους.

Η επιστολή του Δημήτριου Κουρέτα προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη εστιάζει στην ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης της κτηνοτροφίας. Ο ίδιος ζητά την προκαταβολή του 50% των αποζημιώσεων, βάσει της τελευταίας δήλωσης ΟΣΔΕ, ώστε να καλυφθεί το διάστημα των 6-8 μηνών που μεσολαβεί μέχρι την τελική εκκαθάριση. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για άμεση καταβολή της ενίσχυσης στις ζωοτροφές, καθώς και το πάγωμα όλων των φορολογικών υποχρεώσεων και οφειλών προς τις ΔΕΚΟ για τουλάχιστον δύο χρόνια, με ταυτόχρονη αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων. Επιπλέον, ζητά τη διατήρηση των δικαιωμάτων και την καταβολή όλων των επιδοτήσεων μέχρι την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, όπως επίσης και την καταβολή των συνδεδεμένων ενισχύσεων στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους που δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν λόγω των περιορισμών.

«Η Θεσσαλία, κύρια κτηνοτροφική περιφέρεια της χώρας με ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα (γάλα, τυροκομικά, φέτα), έχει πληγεί από διαδοχικές επιζωοτίες (Πανώλη και Ευλογιά αιγοπροβάτων). Έχουν θανατωθεί άνω των 145.000 αιγοπροβάτων, με βαριές συνέπειες στο εισόδημα, την απασχόληση και την τοπική οικονομία, που ήδη δοκιμάστηκε από ΙΑΝΟ, DANIEL, ELIAS. Απαιτείται άμεση κρατική παρέμβαση για να αποτραπεί περαιτέρω οικονομικός μαρασμός» έγραψε χαρακτηριστικά στην επιστολή ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας.

Τέλος, ο Περιφερειάρχης αναφέρει πως τα ανωτέρω αιτήματα είναι δίκαια και απολύτως αναγκαία για την επανεκκίνηση του κλάδου και τη θωράκιση της τοπικής και εθνικής οικονομίας και πως είναι διαθέσιμος για κάθε αναγκαίο συντονισμό ώστε να γίνει η άμεση εφαρμογή των μέτρων.