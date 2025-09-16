Επιχείρηση Καλυψώ: Κατασχέθηκαν 2.534 εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά αξίας 250 εκατ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα άσκησε δίωξη σε έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο τελωνειακοί υπάλληλοι, για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους σε εγκληματικά δίκτυα που πλημμύρισαν την αγορά της ΕΕ με προϊόντα που εισήχθησαν παράνομα από την Κίνα, αποφεύγοντας την καταβολή τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ.

Μετά από συντονισμένη έφοδο στα τέλη Ιουνίου 2025, η EPPO κατάσχεσε επίσης 2.435 εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά, τα οποία περιείχαν κυρίως ηλεκτρικά ποδήλατα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υποδήματα από την Κίνα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην ΕΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η έρευνα Calypso της EPPO στοχεύει σε διάφορα εγκληματικά δίκτυα που διαχειρίζονται ολόκληρο το κύκλωμα των εμπορευμάτων που εισάγονται από την Κίνα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διανομής σε όλα τα κράτη μέλη και των πωλήσεων στους τελικούς πελάτες, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την καταβολή τελωνειακών δασμών και διαπράττοντας απάτη μεγάλης κλίμακας σε σχέση με τον ΦΠΑ.

Τα δίκτυα αυτά, τα οποία ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους, εμπλέκονται επίσης σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και Κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουνίου 2025 σε τέσσερις χώρες, συνελήφθησαν δέκα ύποπτοι.

Μετά από τις αρχικές αποδείξεις που συγκέντρωσε η ΑΑΔΕ, δύο τελωνειακοί υπάλληλοι κατηγορήθηκαν για επανειλημμένη ψευδή πιστοποίηση, προκαλώντας παράνομο κέρδος και ζημία στον προϋπολογισμό της ΕΕ άνω των 871.000 ευρώ, καθώς και για υποβοήθηση τελωνειακής απάτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, τέσσερις τελωνειακοί μεσίτες κατηγορούνται για επανειλημμένη τελωνειακή απάτη, η οποία επίσης αφορά διαφυγόντες δασμούς και φόρους ύψους άνω των 871.000 ευρώ, καθώς και για υποκίνηση ψευδών πιστοποιήσεων. Την περασμένη Παρασκευή, ένας από τους τελωνειακούς μεσίτες τέθηκε υπό κράτηση, ενώ τέσσερις άλλοι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση από τον Ιούνιο.

Παράνομο επιχειρηματικό μοντέλο

Τα πρώτα 500 εμπορευματοκιβώτια κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της έφοδος τον Ιούνιο. Επιπλέον 1.935 εμπορευματοκιβώτια που ήταν σε διαμετακόμιση προς την ΕΕ κατασχέθηκαν κατά την άφιξή τους στο λιμάνι του Πειραιά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 2.435 και καθιστώντας την κατάσχεση αυτή τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην ΕΕ. Τα εμπορευματοκιβώτια αυτά, αξίας περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ, συνδέονται άμεσα με τους φερόμενους ως συμμετέχοντες σε αυτά τα παράνομα σχέδια.

Τα 2.435 κατασχεθέντα εμπορευματοκιβώτια βρίσκονται επί του παρόντος υπό έλεγχο. Μέχρι στιγμής, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός εμπορευματοκιβωτίων έχει ανοιχθεί από τις ελληνικές τελωνειακές αρχές, και όλα αποκαλύπτουν παρόμοιες δόλιες πρακτικές ψευδών δηλώσεων και υποτίμησης. Το άνοιγμα και η ανάλυση του περιεχομένου αυτών των εμπορευματοκιβωτίων αντιπροσωπεύει ένα άνευ προηγουμένου φόρτο εργασίας για τους τελωνειακούς υπαλλήλους του Πειραιά, επιπλέον του κινδύνου για την ασφάλεια.

Τουλάχιστον 500 εμπορευματοκιβώτια είναι γεμάτα με ηλεκτρικά ποδήλατα, 360 από τα οποία δεν είχαν ακόμη δηλωθεί στο τελωνείο, αλλά με βάση τον γνωστό τρόπο λειτουργίας, μπορεί να υποτεθεί ότι θα είχαν δηλωθεί εσφαλμένα και θα είχαν υποτιμηθεί σημαντικά, προκειμένου να παρακαμφθεί η καταβολή των δασμών αντιντάμπινγκ που ισχύουν για τις εισαγωγές από την Κίνα.

Κατά μέσο όρο, δηλώθηκε μόνο το 10-15 % του πραγματικού αριθμού ηλεκτρικών ποδηλάτων σε ένα εμπορευματοκιβώτιο. Η ζημία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ μόνο για αυτά τα ηλεκτρικά ποδήλατα εκτιμάται συντηρητικά σε 25 εκατομμύρια ευρώ σε μη καταβληθέντες δασμούς και 12,5 εκατομμύρια ευρώ σε απώλειες ΦΠΑ.

Υπάρχει υποψία ότι οι τελωνειακοί μεσίτες που βρίσκονται υπό έρευνα δήλωναν τον ίδιο αριθμό εμπορευματοκιβωτίων για εισαγωγή σε μηνιαία βάση, για χρόνια.

Αυξημένη συμμόρφωση μετά την έφοδο

Ο μηχανισμός απάτης λειτουργούσε για τουλάχιστον οκτώ χρόνια, προκαλώντας απώλειες που εκτιμώνται σε τουλάχιστον 350 εκατομμύρια ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και 450 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ. Μετά την έφοδο τον Ιούνιο, οι ελληνικές τελωνειακές αρχές έχουν παρατηρήσει υψηλότερη συμμόρφωση, με τους εισαγωγείς στο λιμάνι του Πειραιά να δηλώνουν παρόμοια εμπορεύματα σε τιμές πιο κοντά στην πραγματική τους αξία.

Η έρευνα της ΕΔΕΕ υποστηρίζεται από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της ΔΕΕ της Ελληνικής Αστυνομίας και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας . Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συνέβαλε στην ανίχνευση μέσω του αναλυτικού έργου και των διοικητικών ερευνών της.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια δικαστήρια.

Η ΕΔΕ είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.