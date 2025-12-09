ExxonMobil: Πιθανές γεωτρήσεις στην Ελλάδα το 2027

Η δυναμική μεταμόρφωση της Ελλάδας σε έναν σταθερό, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή επενδυτικό προορισμό ενέργειας (μετά τη συμφωνία γεωτρήσεων από την ExxonMobil) αναδείχθηκε στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη.

Μια κοινή εικόνα ανάκαμψης, βάθους μεταρρυθμίσεων και στρατηγικής περιφερειακής αναβάθμισης παρουσιάστηκε από κυβερνητικούς αξιωματούχους, επενδυτές και στελέχη της αγοράς, με ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα της ενέργειας και στη συμμετοχή της Exxon Mobil.

Στον τομέα της ενέργειας, η Ελλάδα προβάλλει ως κομβικός παράγοντας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Έρευνας της Exxon Mobil, John Ardill, χαρακτήρισε την περιοχή «αποδεδειγμένη ζώνη παραγωγής φυσικού αερίου», επιβεβαιώνοντας ότι οι ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ελλάδα ενδέχεται να ξεκινήσουν το 2027.

Ο Δρ. John Ardill, υπογράμμισε τη σημασία του φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια και αναφέρθηκε στο ερευνητικό δυναμικό της Ελλάδας. «Η ενεργειακή ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται παγκοσμίως, ενώ το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο παραμένουν απαραίτητα για τη στήριξη των σύγχρονων προτύπων διαβίωσης. Το φυσικό αέριο προσφέρει σημαντικές μειώσεις εκπομπών σε σύγκριση με τον άνθρακα, παρέχοντας παράλληλα αξιόπιστη βασική ισχύ που συμπληρώνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» τόνισε.

Εξήγησε ότι, καθώς η Exxon Mobil προχωρά σε αναζήτηση νέων πηγών εφοδιασμού, «η Ανατολική Μεσόγειος ξεχωρίζει ως μια αποδεδειγμένα πλούσια σε φυσικό αέριο περιοχή και αναδεικνύεται σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, χάρη στην εγγύτητά της στις ευρωπαϊκές αγορές και στο ανεκμετάλλευτο ερευνητικό της δυναμικό».

«Μετά την επιτυχία των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων στην Κύπρο το 2019 και το 2025, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που εισήλθαμε στο θαλάσσιο Οικόπεδο 2 της Ελλάδας. Ανυπομονούμε να προχωρήσουμε στην αξιολόγησή μας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανές ερευνητικές γεωτρήσεις το 2027» σημείωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Δρ. Ardill υπογράμμισε τη στρατηγική ετοιμότητα της ExxonMobil να στηρίξει την αξιοποίηση των ελληνικών ενεργειακών πόρων, σημειώνοντας ότι «με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχιών στην έρευνα, ένα ηγετικό χαρτοφυλάκιο LNG, σταθερή δέσμευση για ασφαλείς και υπεύθυνες λειτουργίες και φιλοδοξία για επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών Scope 1 και 2 για τα διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία έως το 2050, η ExxonMobil βρίσκεται σε ισχυρή θέση να βοηθήσει την Ελλάδα να αξιοποιήσει το δυναμικό των υδρογονανθράκων της» τόνισε.

O Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Γ. Αλεξόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα ενισχύει σταδιακά τη θέση της στον χώρο της ενέργειας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς η σημαντική πρόοδος στην έρευνα υδρογονανθράκων, η σταθερή επέκταση των υποδομών φυσικού αερίου και οι εξελίξεις στο τομέα του ηλεκτρισμού διαμορφώνουν τον ουσιαστικό στρατηγικό της ρόλο.

«Η ερευνητική δραστηριότητα στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης επιταχύνεται, με τη συμμετοχή μεγάλων αμερικανικών ενεργειακών ομίλων. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από δεκαετίες αδράνειας αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2027. Η Hellenic Energy είναι υπερήφανη που συμμετέχει στην προσπάθεια αξιοποίησης των φυσικών πόρων της χώρας μας» σημείωσε.

Από την πλευρά της Energean, ο οικονομικός διευθυντής Πάνος Μπένος σημείωσε ότι οι ελληνικές έρευνες μπορούν να αποκαλύψουν «δυνητικούς πόρους 200 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου», μεταβάλλοντας τις ενεργειακές ισορροπίες της περιοχής.

«Η Energean, σε συνεργασία με την Exxon Mobil και με τη διπλωματική υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, θα ξεκινήσει ερευνητικές γεωτρήσεις στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο εντός 2026. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να μεταβάλει τις περιφερειακές ισορροπίες φυσικού αερίου, απελευθερώνοντας δυνητικούς πόρους 200 δισεκ. κυβικά μέτρα, ενισχύοντας την ελληνική και περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία» ανέφερε.

Στη θεματική της αμυντικής καινοτομίας, υπογραμμίστηκε η ανάγκη στρατηγικής επανεκκίνησης της εγχώριας βιομηχανίας. ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μακροπρόθεσμη στρατηγική των ελληνικών αμυντικών προμηθειών και στη μετατροπή της χώρας σε κόμβο τεχνολογικής προστιθέμενης αξίας.

Ο Δρ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιριών EFA GROUP ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «επτά χρόνια μετά την έξοδο από τη βαθύτερη οικονομική ύφεση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ μια προηγμένη οικονομία, η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε πρότυπο ανθεκτικότητας και ανάπτυξης. Η Ελλάδα διαμορφώνει ένα ανταγωνιστικό, εξαγωγικό οικοσύστημα αμυντικής βιομηχανίας, που ενισχύει την εθνική ασφάλεια και παράλληλα προάγει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα».

Ο κ. Κουτσογιάνης τόνισε ότι «στο επίκεντρο αυτής της μεταμόρφωσης βρίσκεται το εμβληματικό 12ετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της ελληνικής άμυνας (2025-2036), το οποίο προβλέπει συμμετοχή 25% των ελληνικών εταιρειών στα εξοπλιστικά προγράμματα και συνδυάζεται με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως το SAFE και το Readiness 2030».

Το πλαίσιο αυτό, ανέφερε, ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, προάγει τις κοινές προμήθειες με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ και εμβαθύνει την ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας.

Ο κ. Κουτσογιάννης υπογράμμισε ότι “ελληνικοί όμιλοι του αμυντικού τομέα, όπως το οικοσύστημα εταιριών αμυντικής τεχνολογίας του EFA GROUP και το κορυφαίο στα συστήματα νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης THEON GROUP, ενισχύουν τη συνεργασία τους με τις ΗΠΑ, συν – αναπτύσσοντας τεχνολογίες επόμενης γενιάς και επεκτείνοντας την παγκόσμια παρουσία τους”.

Οι συνεργασίες αυτές, ανέφερε, «αξιοποιούν συμπληρωματικές δυνατότητες και κοινή τεχνογνωσία για την παροχή υπηρεσιών υψηλής αξίας και τη δημιουργία ευκαιριών συν-ανάπτυξης προϊόντων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και των δύο πλευρών τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στις διεθνείς αγορές».

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, τόνισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις πρωτοπόρες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση του Ταμείου. Όπως ανέφερε, «σχεδόν τα μισά ορόσημα και στόχοι έχουν ήδη ολοκληρωθεί και οι εκταμιεύσεις έχουν φτάσει το 65% του συνολικού προϋπολογισμού», προσθέτοντας ότι το ΤΑΑ «αναδιαμορφώνει ήδη το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας προς υψηλότερη παραγωγικότητα, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και μια πιο εξωστρεφή και καινοτόμο οικονομία».

Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ο Robert Blotevogel χαρακτήρισε την ελληνική ανάκαμψη αποτέλεσμα μακροχρόνιας δημοσιονομικής πειθαρχίας. «Η δημοσιονομική πειθαρχία θα παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος της αξιοπιστίας», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η πολιτική πρέπει πλέον να επικεντρωθεί «στο κλείσιμο των παραγωγικών κενών και στην κατεύθυνση των πόρων προς τις πιο παραγωγικές χρήσεις».

Ιδιαίτερα θετικές ήταν και οι εκτιμήσεις για τις ελληνικές μετοχές. Ο επικεφαλής του Greece Country Group της DLA Piper, Ορέστης Ομράν, ανέφερε ότι η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει ανάπτυξη «περίπου 2% τόσο το 2026 όσο και το 2027, σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της ευρωζώνης», τονίζοντας ότι το ελληνικό χρηματιστήριο μεταβαίνει «από μια αγορά αξίας σε ένα αφήγημα ποιότητας και ανάπτυξης».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο CEO της Alter Ego Media, Γιάννης Βρέντζος, επισήμανε: «Το ελληνικό χρηματιστήριο εξελίσσεται από ένα value-driven σε ένα quality-and-growth story – και εκεί βρίσκονται οι πραγματικές προοπτικές».

Οι υποδομές και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας παρουσιάστηκαν ως ο βασικός μοχλός της επόμενης επενδυτικής φάσης. Η Πηνελόπη Λαζαρίδου από τη GEK TERNA υπογράμμισε ότι το χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου θα ξεπεράσει τα 2.000 χιλιόμετρα, ενώ οι επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με ευρωπαϊκά πρότυπα και στόχους βιωσιμότητας.

Από την πλευρά του Ομίλου AVAX, ο εκτελεστικός διευθυντής Αντώνης Μιτζάλης τόνισε ότι «η ανάγκη για νέες υποδομές δεν σταματά – ενέργεια, ύδατα, σιδηρόδρομος και ανθεκτικότητα των οδικών δικτύων είναι τα έργα της επόμενης ημέρας».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις αγορά χρέους, όπου το 2025 καταγράφεται χρονιά-ρεκόρ για την Ελλάδα. Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρης Τσάκωνας, επιβεβαίωσε ότι το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ενώ οι πρόωρες αποπληρωμές των δανείων GLF στοχεύουν στην «πλήρη εξόφλησή τους έως το 2031, τουλάχιστον δέκα χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό».

Ο οικονομικός διευθυντής της ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, ανακοίνωσε επενδύσεις άνω των 10 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2028, δηλώνοντας ότι «όραμά μας είναι να επιταχύνουμε την ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Η Ευτυχία Πυλαρινού – Πάιπερ, Πρόεδρος του Hellenic American Chamber of Commerce (HACC), παρουσίασε τον οργανισμό, ο οποίος ιδρύθηκε πριν από 78 χρόνια με αποστολή την ενίσχυση των οικονομικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην ομιλία της τόνισε ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή φορολογικής διοίκησης που βασίζεται στη σαφήνεια, τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα – στοιχεία κρίσιμα για την προσέλκυση επενδύσεων και την ενδυνάμωση των δεσμών με την παγκόσμια ελληνική διασπορά.

Υπογράμμισε τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας, όπως το καθεστώς non-dom για άτομα με υψηλά εισοδήματα, ο ενιαίος φόρος 7% για συνταξιούχους της διασποράς, η απαλλαγή 50% από τον φόρο εισοδήματος για επαγγελματίες που επιστρέφουν στην Ελλάδα, η δυνατότητα σύστασης family office, καθώς και κίνητρα για angel investors, νεοφυείς επιχειρήσεις και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Ο Σπύρος Καμινάρης, Εταίρος και Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της EY Ελλάδος, υποστήριξε ότι η ενίσχυση της προβλεψιμότητας της φορολογίας, θα πρέπει να αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού φορολογικού συστήματος. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα και τους διεθνείς επενδυτές, όπως καταδεικνύουν και τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας EY Attractiveness Survey για την Ελλάδα.

Παρόλο που η προσέγγιση της Ελλάδας στη φορολογία πλέον αξιολογείται πιο θετικά σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ο κ. Καμινάρης, εντούτοις, τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω εκσυγχρονισμό, στοχευμένα φορολογικά κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη και βιωσιμότητα, καθώς και μεγαλύτερη ευελιξία από τις φορολογικές αρχές.

«Αναμένεται ότι αυτά τα μέτρα θα προσελκύσουν περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις, θα στηρίξουν την εγχώρια επιχειρηματικότητα και θα ενισχύσουν τη συνολική οικονομική ανάπτυξη», κατέληξε.

Ο κ. Γεώργιος Καλλιμασιάς, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής (CSO) του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), ανέφερε ότι «αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η συμμετοχή, για ακόμη μία χρονιά, στο κορυφαίο αυτό συνέδριο, το οποίο μας προσφέρει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τις πρόσφατες εξελίξεις και τις προοπτικές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

«Με την αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 25% το 2024 σε σύγκριση με το 2019, και κατά 13% σε σχέση με το 2023, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών βρίσκεται πλέον στο κατώφλι μιας ακόμη ιστορικής επίδοσης για το 2025, καταγράφοντας ισχυρά αποτελέσματα και ενισχυμένη διασυνδεσιμότητα, που αναδεικνύουν το αεροδρόμιο της Αθήνας ως έναν από τους πιο διασυνδεδεμένους κόμβους της Ευρώπης» τόνισε.

Ο CEO της ΕΥΔΑΠ Χ. Σαχίνης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η μακροπρόθεσμη υδατική ασφάλεια της χώρας προϋποθέτει στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές ανθεκτικές, αποδοτικές και οικονομικά βιώσιμες σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Από την πλευρά της ΕΥΔΑΠ, προτεραιότητα αποτελεί η μετάβαση από αποσπασματικές, έργο-κεντρικές προσεγγίσεις σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παγίων, ώστε κάθε ευρώ που επενδύεται να αποδίδει μετρήσιμη αξία σε βάθος δεκαετιών».

«Αυτό σημαίνει εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης και αναβάθμιση των δικτύων με τρόπο που μειώνει το λειτουργικό κόστος και ενισχύει την αξιοπιστία και την περιβαλλοντική επίδοση» πρόσθεσε.